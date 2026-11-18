Украинский язык богат меткими пословицами и поговорками. У многих известных русских выражений есть украинские соответствия, которые звучат естественно и сохраняют тот же смысл.

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Одно из таких выражений – "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Его используют, когда неприятное событие неожиданно оборачивается чем-то хорошим. OBOZ.UA рассказывает, как правильно передать эту мысль на украинском и какие народные пословицы можно использовать.

В украинском языке есть собственные образные выражения, передающие аналогичный смысл.

Самые меткие соответствия:

"Лихо не без добра".

"Немає злого, щоб на добре не вийшло".

"Не бачив гіркого, не бачить і солодкого".

Представим ситуацию: человек не получил работу, о которой давно мечтал, но вскоре нашел гораздо более привлекательную возможность. В таком случае можно сказать: "Лихо не без добра".

Другой пример: из-за неожиданной отмены поездки семья осталась дома и смогла провести вместе время, которого раньше постоянно не хватало. Здесь будет уместно выражение "Немає злого, щоб на добре не вийшло".

А пословицу "Не бачив гіркого, не бачить і солодкого" можно использовать, когда речь идет о жизненном опыте, преодолении трудностей и умении ценить хорошие моменты.

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Дословный перевод иностранных поговорок не всегда передает особенности украинской речи. Народные пословицы, напротив, сохраняют образность, лаконичность и естественное звучание.

Кстати, популярное выражение "два сапога пара" – типичная языковая калька, возникшая в результате дословного перевода русской поговорки. Так говорят о людях, похожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как перевести этот фразеологизм на украинский – читайте в материале.

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