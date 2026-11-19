Не "чепуха": как красиво сказать по-украински
В повседневном общении мы часто сталкиваемся со странными утверждениями, сомнительными историями или откровенно нелепыми идеями. Иногда хочется коротко и метко выразить свое отношение к услышанному, но вместо украинских слов на ум приходят русские. Например, распространенное "чепуха", для которого в нашем языке есть немало колоритных соответствий.
OBOZ.UA рассказывает, как правильно заменить это слово на украинское, какие выражения подойдут для разных ситуаций и как разнообразить свою речь.
Одним из самых метких украинских соответствий является "нісенітниця". Однако в зависимости от контекста можно выбрать и другие слова:
- Дурниця – неразумная мысль, необдуманное решение или что-то не заслуживающее внимания.
- Нісенітниця – утверждение, лишенное логики и здравого смысла.
- Безглуздя – что-то нелогичное, нецелесообразное или абсурдное.
- Маячня – совершенно бессмысленные, несвязные или неправдоподобные слова.
- Небилиця – выдуманная история, не соответствующая действительности.
- Глупство – глупая мысль или неразумный поступок.
- Казна-що – разговорное выражение для чего-то странного, непонятного или нелепого.
Эти слова близки по значению, но имеют разные оттенки. Например, выдуманный рассказ уместно назвать небылицей, а решение, противоречащее здравому смыслу, – безглуздям.
Например:
- Не вір у ці нісенітниці, адже ніхто не навів жодного доказу.
- Він розповів таку небилицю про свою подорож, що всі лише здивовано переглянулися.
- Не вигадуй дурниць, ми чудово впораємося із цим завданням.
- Якась маячня! У цій розповіді жоден факт не збігається з реальністю.
Украинский язык богат образными фразеологизмами, которые помогают выразить удивление, иронию или несогласие гораздо ярче, чем обычное слово.
Например, вместо "не говори чепуху" можно сказать:
- "Не мели дурниць!"
- "Не верзи нісенітниць!"
- "Що ти таке городиш?"
- "Не плети казна-чого!"
- "Таке говориш, що й купи не держиться!"
Есть и особенно колоритные народные выражения. В частности, фразеологизм "наговорити сім мішків гречаної вовни" используют, когда человек рассказывает много бессмысленного или выдуманного.
А выражение "сон рябої кобили" поможет иронично охарактеризовать совершенно неправдоподобные слова.
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