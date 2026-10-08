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"Не позоритесь перед учителями!" Лидарчук резко раскритиковал МОН за примитивную ошибку

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read3 мин
icon 186
"Не позоритесь перед учителями!" Лидарчук резко раскритиковал МОН за примитивную ошибку
Иллюстративное изображение. Учительница в классе

Екс-глава Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал Министерство образования и науки за ошибку в публикации. В частности, на сайте ведомства написано "как должно выглядеть свидетельство об успеваемости учеников 5-9 классов".

Об этом Ликарчук отметил в посте в Facebook. Эксперт в области образования подчеркнул, что документ не должен "выглядеть", а быть корректно заполненым.

''Не позоритесь перед учителями!'' Лидарчук резко раскритиковал МОН за примитивную ошибку

Ликарчук раскритиковал заявление МОН. Источник: Скриншот

"Прочитал первое предложение объявления МОН: "Как должно выглядеть свидетельство об успеваемости учащихся 5–9 классов?" И дальше уже читать не смог. Потому что мучает один вопрос: "Куда оно должно смотреть? В окно? В коридор? Или прямо в сторону Министерства?" Может, все-таки: "Каким должно быть свидетельство?" Хотя к чему я придираюсь? Это же Министерство образования и питания. А не Министерство образования и науки. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто сообщит чиновникам из МОН, что так позорить ведомство перед учителями нельзя", – написал Ликарчук.

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Он добавил, что когда работал в УЦОЯО, то пригласил на работу литературного редактора, ведь публикуемые документы должны быть грамотно написаны.

Как МОН предлагает изменить свидетельство об успеваемости учеников 5–9 классов

Министерство образования и науки предлагает обновить форму свидетельства об успеваемости для учеников 5–9 классов. Проект документа вынесен на общественное обсуждение. В нем предусмотрено пять разделов.

Новая форма должна соответствовать обновленной системе оценки результатов обучения, внедренной в рамках реформы Новая украинская школа. Свидетельство должно не только фиксировать оценки, но и предоставлять школьникам и родителям больше информации об учебных успехах и развитии компетенций.

Проект предусматривает пять разделов:

  • Результаты обучения – семестровые и годовые оценки по обязательным и факультативным образовательным компонентам
  • Характеристика учебной деятельности – обратная связь и рекомендации классного руководителя относительно учебной деятельности ученика
  • Информация об успеваемости – краткие комментарии учителей об учебных результатах по предметам за каждый год
  • Государственная итоговая аттестация – для учащихся 9 класса в случаях, предусмотренных законодательством
  • Решение педагогического совета

К проекту также прилагается методический комментарий с пояснениями по заполнению каждого раздела и примерами. МОН предлагает вводить обязательное заполнение разделов постепенно, чтобы педагоги могли подготовиться, а разработчики электронных журналов – адаптировать свои системы.

В 2026–2027 учебном году обязательными для заполнения должны стать три раздела:

  • результаты обучения
  • характеристика учебной деятельности
  • решения педагогического совета

С 1 сентября 2027 года предлагается сделать обязательными все разделы аттестата. Раздел о государственной итоговой аттестации будут заполнять с учетом того, будет ли она проводиться для данного школьника.

МОН отмечает, что единая структура аттестата также должна упростить оформление документа в электронных системах и сделать информацию об учебных результатах более понятной для учеников и родителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН меняет систему оценивания в школах.

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