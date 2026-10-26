Не "кассирша": как правильно говорить по-украински
В повседневном общении мы нередко используем слова, которые давно стали привычными, хотя и не соответствуют нормам литературного языка. Особенно часто такие ошибки встречаются в названиях профессий, когда украинские слова образуют по образцу русских.
Например, женщину, которая работает за кассой, иногда называют "касиршей", хотя в украинском языке есть другой вариант. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называется эта профессия в женском роде.
Слово "касирша" можно услышать в магазинах, на рынках или в бытовых разговорах. Оно образовано с помощью суффикса -ш-, который часто используют в русском языке для обозначения женщин по профессии или должности.
Однако литературным и стилистически нейтральным украинским названием является "касирка". Так называют женщину, которая принимает платежи, выдает деньги, продает билеты или выполняет другие кассовые операции.
Форма "касирша" встречается даже в произведениях украинских писателей, в частности Владимира Винниченко. Однако наличие слова в художественной литературе еще не означает, что его стоит использовать в современной официальной или нейтральной речи.
Например, правильно сказать:
- Касирка театру попередила відвідувачів, що квитків на вечірню виставу вже немає.
- Перед закриттям магазину касирка перевірила денну виручку.
- Касирка залізничного вокзалу допомогла пасажирові змінити дату поїздки.
- Покупчиня подякувала касирці за уважність і швидке обслуговування.
В то же время слово "касир" также остается нормативным. Его можно использовать, когда речь идет о профессии в целом или когда пол работника не имеет значения.
В украинском языке существует немало названий женского рода, образованных от соответствующих существительных мужского рода. Такие слова называют феминитивами.
Украинский правопис предусматривает несколько основных суффиксов для их образования:
- -к-: редакторка, лікарка, дизайнерка, викладачка;
- -иц-: керівниця, порадниця, верстальниця;
- -ин-: кравчиня, майстриня, філологиня;
- -ес-: поетеса.
Наиболее продуктивен суффикс -к-, который легко сочетается с разными основами. Именно по этой модели образовано и слово "касирка".
Стоит помнить, что не все феминитивы образуются одинаково. Поэтому, если какое-либо название профессии вызывает сомнения, лучше проверить его по современному словарю.
OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести на украинский язык слово "отнюдь".