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Не "кассирша": как правильно говорить по-украински

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Не "кассирша": как правильно говорить по-украински
Кассирша. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневном общении мы нередко используем слова, которые давно стали привычными, хотя и не соответствуют нормам литературного языка. Особенно часто такие ошибки встречаются в названиях профессий, когда украинские слова образуют по образцу русских.

Например, женщину, которая работает за кассой, иногда называют "касиршей", хотя в украинском языке есть другой вариант. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называется эта профессия в женском роде.

Слово "касирша" можно услышать в магазинах, на рынках или в бытовых разговорах. Оно образовано с помощью суффикса -ш-, который часто используют в русском языке для обозначения женщин по профессии или должности.

Однако литературным и стилистически нейтральным украинским названием является "касирка". Так называют женщину, которая принимает платежи, выдает деньги, продает билеты или выполняет другие кассовые операции.

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Форма "касирша" встречается даже в произведениях украинских писателей, в частности Владимира Винниченко. Однако наличие слова в художественной литературе еще не означает, что его стоит использовать в современной официальной или нейтральной речи.

Например, правильно сказать:

  • Касирка театру попередила відвідувачів, що квитків на вечірню виставу вже немає.
  • Перед закриттям магазину касирка перевірила денну виручку.
  • Касирка залізничного вокзалу допомогла пасажирові змінити дату поїздки.
  • Покупчиня подякувала касирці за уважність і швидке обслуговування.

В то же время слово "касир" также остается нормативным. Его можно использовать, когда речь идет о профессии в целом или когда пол работника не имеет значения.

В украинском языке существует немало названий женского рода, образованных от соответствующих существительных мужского рода. Такие слова называют феминитивами.

Украинский правопис предусматривает несколько основных суффиксов для их образования:

  • -к-: редакторка, лікарка, дизайнерка, викладачка;
  • -иц-: керівниця, порадниця, верстальниця;
  • -ин-: кравчиня, майстриня, філологиня;
  • -ес-: поетеса.

Наиболее продуктивен суффикс -к-, который легко сочетается с разными основами. Именно по этой модели образовано и слово "касирка".

Стоит помнить, что не все феминитивы образуются одинаково. Поэтому, если какое-либо название профессии вызывает сомнения, лучше проверить его по современному словарю.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести на украинский язык слово "отнюдь".

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