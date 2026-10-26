Не "кассирша": как правильно говорить по-украински

В повседневном общении мы нередко используем слова, которые давно стали привычными, хотя и не соответствуют нормам литературного языка. Особенно часто такие ошибки встречаются в названиях профессий, когда украинские слова образуют по образцу русских.

Видео дня

Например, женщину, которая работает за кассой, иногда называют "касиршей", хотя в украинском языке есть другой вариант. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называется эта профессия в женском роде.

Слово "касирша" можно услышать в магазинах, на рынках или в бытовых разговорах. Оно образовано с помощью суффикса -ш-, который часто используют в русском языке для обозначения женщин по профессии или должности.

Однако литературным и стилистически нейтральным украинским названием является "касирка". Так называют женщину, которая принимает платежи, выдает деньги, продает билеты или выполняет другие кассовые операции.

Форма "касирша" встречается даже в произведениях украинских писателей, в частности Владимира Винниченко. Однако наличие слова в художественной литературе еще не означает, что его стоит использовать в современной официальной или нейтральной речи.

Например, правильно сказать:

Касирка театру попередила відвідувачів, що квитків на вечірню виставу вже немає.

театру попередила відвідувачів, що квитків на вечірню виставу вже немає. Перед закриттям магазину касирка перевірила денну виручку.

перевірила денну виручку. Касирка залізничного вокзалу допомогла пасажирові змінити дату поїздки.

залізничного вокзалу допомогла пасажирові змінити дату поїздки. Покупчиня подякувала касирці за уважність і швидке обслуговування.

РЕКЛАМА

В то же время слово "касир" также остается нормативным. Его можно использовать, когда речь идет о профессии в целом или когда пол работника не имеет значения.

В украинском языке существует немало названий женского рода, образованных от соответствующих существительных мужского рода. Такие слова называют феминитивами.

Украинский правопис предусматривает несколько основных суффиксов для их образования:

-к-: редакторка, лікарка, дизайнерка, викладачка;

редакторка, лікарка, дизайнерка, викладачка; -иц-: керівниця, порадниця, верстальниця;

керівниця, порадниця, верстальниця; -ин-: кравчиня, майстриня, філологиня;

кравчиня, майстриня, філологиня; -ес-: поетеса.

Главные истории дня

Наиболее продуктивен суффикс -к-, который легко сочетается с разными основами. Именно по этой модели образовано и слово "касирка".

Стоит помнить, что не все феминитивы образуются одинаково. Поэтому, если какое-либо название профессии вызывает сомнения, лучше проверить его по современному словарю.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести на украинский язык слово "отнюдь".