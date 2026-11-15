Не говорите ''не переживай'': как помочь ребенку справиться с сильными эмоциями, когда родители подавлены

Все родители время от времени оказываются в ситуации, когда ребенку не удается что-то сделать, и его разочарование по этому поводу выливается в настоящую истерику. Малыш рыдает на полу, потому что не смог найти второй сапожок, школьник отказывается идти на занятия, потому что ему не с кем сидеть в столовой за обедом, а подросток хлопает дверью в ответ на вопрос, сделал ли он домашние задания.

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Чаще всего такой эмоциональный срыв накладывается на истощение взрослого, на котором и без того лежит огромный груз ответственности. Ничего хорошего с точки зрения психологии такое сочетание явно не сулит, ведь в результате возникает настоящий эмоциональный тупик, в котором все чувствуют напряжение. О том, как действовать в таких обстоятельствах, изданию Psychology Today рассказала психолог, эксперт по детской тревожности Тамар Чански.

Мы часто чувствуем себя перегруженными, потому что кажется, что нужно немедленно изменить ситуацию: резко затормозить, свернуть с выбранного пути и сделать все, чтобы прекратить или исправить то, что чувствует ребенок. Конечно, дети не против получить такую помощь, но это не единственное, в чем они нуждаются со стороны взрослых. Стоит лишь поспешить с готовыми решениями, как в ответ можно услышать: "Ты меня не понимаешь! Ты только и пытаешься все исправить! Ты никогда меня не слушаешь!"

Вместо того чтобы стараться как можно скорее избавить ребенка от неприятных чувств, Чански советует лучше пройти этот эмоциональный путь вместе с ним. Но как помочь детям справиться с эмоциями? Психолог предложила методику, которую назвала "Семь шагов". Она будет полезна людям любого возраста и поможет справиться с кризисными ситуациями в семье.

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"Семь шагов" – это последовательность действий, к которой можно возвращаться в любой эмоционально сложной ситуации. Сначала нужно признать собственные чувства и успокоиться, чтобы снова мыслить взвешенно, а не реагировать импульсивно. Затем стоит разобраться, на что указывают эти эмоции и какие потребности за ними стоят: внимательнее присмотреться к собственным мыслям, а потом взглянуть на ситуацию шире, проверить свои выводы и рассмотреть другие, более полезные и правдивые объяснения. И вот как это работает.

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Шаг 1. Проявите эмпатию – не боритесь с чувствами и не пытайтесь их исправить, просто признайте их

Обратите внимание, как меняется ваше состояние, когда вы говорите себе: "Я волнуюсь за ребенка" или даже "Я раздражена и очень устала, и это нормально". Тело постепенно расслабляется, ведь вы больше не пытаетесь бороться с собственными чувствами. Это не значит, что вам все равно. Ваша забота о ребенке не нуждается в доказательствах. Вы просто признаете собственный опыт и позволяете себе чувствовать то, что чувствуете. В такой ситуации оказывается немало людей.

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Так же стоит вести себя и с ребенком. Не спешите успокаивать его или убеждать, что он неправ. Вместо этого дайте понять, что вы видите и понимаете его переживания: "Я вижу, как тебя это расстроило. Тебе сейчас очень тяжело. Ты совсем не хотел, чтобы все сложилось именно так". Речь не о том, чтобы соглашаться с детскими выводами, а о том, чтобы без осуждения принять его чувства и понять, в каком состоянии он находится.

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Шаг 2. Назовите свои чувства

Когда одновременно возникает много разных эмоций, бывает сложно понять, что именно с нами происходит. А растерянность часто лишь усиливает внутреннее напряжение. Помочь может простой шаг – назвать свои чувства. Их может быть несколько, даже если они кажутся противоположными. Например, можно одновременно любить кого-то и сердиться на него, испытывать грусть и раздражение или надеяться на лучшее и в то же время быть измотанным. Чански называет такие сочетания "соседними эмоциями": противоположные чувства могут существовать рядом, и в этом нет противоречия.

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Детям бывает сложно самостоятельно определить, что именно они чувствуют. Попробуйте помочь им вопросами: "Ты злишься, потому что тебе кажется, что что-то не так? Или, возможно, тебе больно, потому что чего-то не хватает?"

Шаг 3. Успокойтесь изнутри: замедлитесь и восстановите равновесие

Наше тело реагирует на стресс, вызванный мыслями и переживаниями. Даже короткая пауза, глубокий выдох или вздох помогают выйти из состояния тревоги и снова настроиться на общение. Когда вы сохраняете спокойствие рядом с ребенком, ему тоже легче успокоиться. Иногда для этого не нужно ничего говорить: достаточно медленно дышать, чтобы ребенок постепенно перенял ваш ритм. Умение регулировать собственное эмоциональное состояние – основа всех следующих шагов.

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Шаг 4. Присмотритесь к своим мыслям и найдите в них "жемчужины"

Какие мысли стоят за вашими чувствами? Когда мы замечаем их, то лучше понимаем, что именно говорим себе о ситуации. Эти мысли не обязательно должны быть позитивными, но они помогают увидеть собственную внутреннюю историю и понять, какие выводы стоит пересмотреть. Если же мысли остаются вне нашего внимания, вы рискуете застрять в круге страха, раздражения или беспомощности.

Спросите ребенка: "Что тебе сейчас подсказывает твой мозг? Какая мысль постоянно звучит в голове, словно сигнализация, которая непрерывно пищит?"

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Шаг 5. Взгляните на ситуацию шире и попробуйте увидеть ее с разных сторон

Теперь, когда вы определили мысли, стоящие за эмоциями, попробуйте рассмотреть их под другим углом. Часто мы говорим себе то, чего никогда не сказали бы другу в подобной ситуации. Поэтому стоит проверять собственные убеждения и при необходимости менять их. Этому же можно научить детей.

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Помогите им практиковать то, что называется "мышлением со второй мыслью". Спросите: "Что бы ты посоветовал другу в такой ситуации? А что он мог бы посоветовать тебе? Что сказал бы твой герой или наставник?" Важно не заявлять ребенку, что он думает неправильно. Лучше предложить вместе проверить его выводы: "Похоже, это тревога подсказывает тебе такие мысли. Давай выясним, действительно ли все так и какие еще могут быть объяснения".

Шаг 6. Действуйте постепенно, делая небольшие шаги

Когда у вас появилось более реалистичное и обоснованное видение ситуации, подумайте, что можно сделать дальше. Возможно, стоит ненадолго взять паузу и вернуться к разговору с ребенком, когда вы немного успокоитесь. Или напомнить себе о его сильных сторонах, а не сосредоточиваться только на том, что пошло не так.

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Ребенка можно спросить: "Какой небольшой шаг ты мог бы сделать? Например, попробовать приблизиться к тому, чего боишься, уверенно поговорить с другом или каждый день выделять время, чтобы грустить по тому, кого потерял?"

Шаг 7. Подведите итоги и отметьте собственные достижения

Каждый из нас – главный герой собственной жизни, а успех часто складывается из маленьких побед. Важно замечать их и отдавать себе должное. Помогайте детям видеть, как они продвигаются вперед и что именно помогает им преодолевать трудности. Особенно важно делать это тогда, когда что-то дается нелегко. Так они научатся ценить не только большие достижения в конце пути, но и каждый шаг, который к ним ведет.

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Когда мы не отворачиваемся от собственных эмоций, а стараемся понять их, все семь шагов становятся общим путем к лучшему пониманию себя, уверена Чански. Дети постепенно учатся этому на нашем примере: наблюдают за нашими реакциями и все больше доверяют тому, что после сложных переживаний смогут лучше понять себя и окружающий мир.

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