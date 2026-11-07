Не говорите ''осина'': как назвать дерево по-украински

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоПрезидент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фото"Откровенно неприятно и позорно": Зеленский анонсировал кадровые решения в СБУ после резонансного разоблачения "Химпрома"Что стоит знать о зарплатахЗарплаты в Украине пересчитают: какой будет минималка и что нужно знатьВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаВраг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусыВраг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Не говорите "осина": как назвать дерево по-украински

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
696
Не говорите "осина": как назвать дерево по-украински
Как дерево "осина" назвать по-украински. Источник: unsplash.com/@startdig

Украинский язык отличается невероятной благозвучностью и богатством лексики, однако в нашей повседневной речи до сих пор встречаются устаревшие русизмы. Многие люди по привычке называют некоторые деревья русскими эквивалентами и даже не подозревают о наличии благозвучных украинских соответствий.

Одним из таких типичных примеров является название хорошо известного лиственного дерева из семейства ивовых. Вместо привычного, но ошибочного слова стоит навсегда запомнить единственный правильный литературный вариант. Итак, разберемся с этой языковой нормой и узнаем интересные факты об этом удивительном дереве.

Как по-украински будет "осина"

Не говорите ''осина'': как назвать дерево по-украински

Как по-украински будет "осина". Источник: unsplash.com/@joetography

В повседневном общении часто можно услышать русизм "осина", однако правильное название этого дерева по-украински – "осика".

Читайте также
Анна БоклажукАнна Боклажук
4,9 т.
shares24
Дети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловаться
4,9 т.
shares24
Дети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловаться
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
2,7 т.
Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть
2,7 т.
Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,5 т.
Почему четверг должен быть легче вторника: педагог объяснила, как составить расписание для школьников и в какие дни проводить самые сложные уроки
1,5 т.
Почему четверг должен быть легче вторника: педагог объяснила, как составить расписание для школьников и в какие дни проводить самые сложные уроки

Помимо самого дерева, это слово может также обозначать крепкий кол, палку или даже строительный материал и дрова, заготовленные из него.

В украинской классической литературе это выражение часто используется в пословицах и рассказах, например:

  • "Правда твоя, що на вербі – груші, на осиці – кислиці",
  • "Шелестить осика тонким листом".

Поэтому ради чистоты собственной речи следует полностью отказаться от калькированной формы и употреблять исключительно исконно украинское слово.

Что за дерево осина

Осина (или тополь дрожащий) – это листопадное дерево, которое может достигать 20-35 метров в высоту и распространено в лиственных и смешанных лесах Евразии. Главная особенность растения – его листья, которые начинают дрожать даже при малейшем дуновении ветра из-за длинных и сплющенных с боков черешков. Именно благодаря этому уникальному строению появилось известное устойчивое сравнение "дрожать как осиновый лист".

Не говорите ''осина'': как назвать дерево по-украински

Что за дерево осина. Источник: pexels.com/@kuma

Кора молодого дерева имеет гладкую зеленовато-серую поверхность, которая со временем темнеет и покрывается трещинами у основания.

Осина отличается быстрым ростом и способностью заполнять открытые участки или вырубки, играя важную роль в восстановлении лесных экосистем. Ее древесина активно используется в производстве бумаги, спичек и фанеры, а молодые побеги служат важной кормовой базой для диких животных.

OBOZ.UA также предлагает для просвещения узнать, как будет по-украински "окружающая среда".

Похожие темы
украинский языкправила
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!