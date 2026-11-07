Не говорите ''осина'': как назвать дерево по-украински

Украинский язык отличается невероятной благозвучностью и богатством лексики, однако в нашей повседневной речи до сих пор встречаются устаревшие русизмы. Многие люди по привычке называют некоторые деревья русскими эквивалентами и даже не подозревают о наличии благозвучных украинских соответствий.

Видео дня

Одним из таких типичных примеров является название хорошо известного лиственного дерева из семейства ивовых. Вместо привычного, но ошибочного слова стоит навсегда запомнить единственный правильный литературный вариант. Итак, разберемся с этой языковой нормой и узнаем интересные факты об этом удивительном дереве.

Как по-украински будет "осина"

В повседневном общении часто можно услышать русизм "осина", однако правильное название этого дерева по-украински – "осика".

Помимо самого дерева, это слово может также обозначать крепкий кол, палку или даже строительный материал и дрова, заготовленные из него.

В украинской классической литературе это выражение часто используется в пословицах и рассказах, например:

"Правда твоя, що на вербі – груші, на осиці – кислиці",

"Шелестить осика тонким листом".

Поэтому ради чистоты собственной речи следует полностью отказаться от калькированной формы и употреблять исключительно исконно украинское слово.

Что за дерево осина

Осина (или тополь дрожащий) – это листопадное дерево, которое может достигать 20-35 метров в высоту и распространено в лиственных и смешанных лесах Евразии. Главная особенность растения – его листья, которые начинают дрожать даже при малейшем дуновении ветра из-за длинных и сплющенных с боков черешков. Именно благодаря этому уникальному строению появилось известное устойчивое сравнение "дрожать как осиновый лист".

РЕКЛАМА

Кора молодого дерева имеет гладкую зеленовато-серую поверхность, которая со временем темнеет и покрывается трещинами у основания.

Осина отличается быстрым ростом и способностью заполнять открытые участки или вырубки, играя важную роль в восстановлении лесных экосистем. Ее древесина активно используется в производстве бумаги, спичек и фанеры, а молодые побеги служат важной кормовой базой для диких животных.

Главные истории дня

OBOZ.UA также предлагает для просвещения узнать, как будет по-украински "окружающая среда".