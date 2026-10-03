Не говорите «отнюдь»: какие есть украинские варианты

Слово "отнюдь" можно услышать и в украинской речи, особенно под влиянием русскоязычного контента. Обычно его используют, когда хотят категорически что-то опровергнуть или подчеркнуть, что определенное утверждение совершенно не соответствует действительности.

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Однако в украинском языке есть немало собственных аналогов, которые звучат естественнее и точнее передают нужный оттенок. OBOZ.UA объясняет, что в зависимости от контекста русское "отнюдь" можно перевести несколькими способами.

Самые простые и наиболее распространенные варианты:

зовсім ні;

аж ніяк;

ані трохи;

у жодному разі;

ні в якому разі;

жодною мірою;

жодним способом;

ніяким чином;

ніяким робом;

зовсім не так.



Фразу "Это отнюдь не случайность" естественнее передать как: "Це зовсім не випадковість".

А "Я отнюдь не против" – как "Я аж ніяк не проти".

Все зависит от ситуации. Если речь идет о простом отрицании, естественнее всего сказать "зовсім ні" або "аж ніяк".

Когда нужно подчеркнуть категоричность, лучше подойдут конструкции "у жодному разі", "ніяким чином" або "жодною мірою".

В то же время не стоит механически заменять "отнюдь" одним и тем же словом в каждом предложении. Украинский язык позволяет передать один и тот же смысл по-разному – в зависимости от интонации и контекста.

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