Не говорите ''пруд'': как перевести на украинский

Когда речь идет об отдыхе у водоемов, украинцы нередко допускают языковые ошибки, употребляя чужеродные лексемы. В частности, искусственно созданные водоемы некоторые до сих пор ошибочно называют русизмом "пруд".

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Впрочем, богатство нашего языка предлагает гораздо более благозвучные и исторически обоснованные соответствия для обозначения таких объектов. Чтобы речь оставалась чистой и грамотной, стоит разобраться в правильном словоупотреблении и истинном значении этого корня.

Как назвать водоем "пруд" по-украински

Для обозначения рукотворного водоема, созданного в углублении или на реке, в украинском языке используются древнеславянские слова "став" или "ставок". Этимология этого термина восходит к понятию стоячей воды, которая буквально "стала" или остановилась перед построенной плотиной.

Издавна такие объекты сооружали для хозяйственных нужд – разведения рыбы, орошения земель, работы мельниц, а также для отдыха. Если речь идет о небольших выкопанных углублениях для рыбной ловли, в народе их традиционно называют "сажалками", "сажавками" или "копанками". В то же время языковеды подчеркивают: пруд не следует путать с озером, ведь последнее всегда имеет исключительно природное происхождение.

Что означает слово "пруд" в украинском языке

Интересно, что слово пруд не является совершенно чужим для украинской лексики, однако имеет совсем другое значение, зафиксированное еще в словаре Бориса Гринченко. В нашем языке этим существительным обозначают не стоячую воду, а, наоборот, быстрое, стремительное течение реки или поток воды возле водяной мельницы. Именно от этого корня образованы такие известные слова, как "прудкий" (то есть быстрый), "пруднути" (убежать), а также "запруда" (плотина или земляная насыпь, перегораживающая реку).

Итак, отправляясь отдыхать к рукотворному водоему, называйте его "ставком", а слово "пруд" оставьте для описания стремительного речного потока.

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