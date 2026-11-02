Не говорите ''пруд'': как перевести на украинский

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыСамовольно построенный ресторан в Голосеевском парке необходимо снестиНезаконный ресторан в "Голосеевском" до сих пор не снесли: дело тянут годами, а Верховный Суд не смог назвать срокиЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причину"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовКак обманывают в супермаркетахКак обманывают в супермаркетах: украинцам рассказали, что делать, чтобы сохранить деньгиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейЗеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. ВидеоЗеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. ВидеоТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дниТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Не говорите "пруд": как перевести на украинский

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
75
Не говорите "пруд": как перевести на украинский
Как перевести на украинский язык слово "пруд"

Когда речь идет об отдыхе у водоемов, украинцы нередко допускают языковые ошибки, употребляя чужеродные лексемы. В частности, искусственно созданные водоемы некоторые до сих пор ошибочно называют русизмом "пруд".

Впрочем, богатство нашего языка предлагает гораздо более благозвучные и исторически обоснованные соответствия для обозначения таких объектов. Чтобы речь оставалась чистой и грамотной, стоит разобраться в правильном словоупотреблении и истинном значении этого корня.

Как назвать водоем "пруд" по-украински

Для обозначения рукотворного водоема, созданного в углублении или на реке, в украинском языке используются древнеславянские слова "став" или "ставок". Этимология этого термина восходит к понятию стоячей воды, которая буквально "стала" или остановилась перед построенной плотиной.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,0 т.
"Сколько нужно килограммов сахара на 24 кг муки?" Задача для 3 класса озадачила сеть
2,0 т.
"Сколько нужно килограммов сахара на 24 кг муки?" Задача для 3 класса озадачила сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,2 т.
"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео
1,2 т.
"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео
Елена БылимЕлена Былим
585
Выберите бабочку: тест покажет, в чем ваша мотивация
585
Выберите бабочку: тест покажет, в чем ваша мотивация

Издавна такие объекты сооружали для хозяйственных нужд – разведения рыбы, орошения земель, работы мельниц, а также для отдыха. Если речь идет о небольших выкопанных углублениях для рыбной ловли, в народе их традиционно называют "сажалками", "сажавками" или "копанками". В то же время языковеды подчеркивают: пруд не следует путать с озером, ведь последнее всегда имеет исключительно природное происхождение.

Что означает слово "пруд" в украинском языке

Интересно, что слово пруд не является совершенно чужим для украинской лексики, однако имеет совсем другое значение, зафиксированное еще в словаре Бориса Гринченко. В нашем языке этим существительным обозначают не стоячую воду, а, наоборот, быстрое, стремительное течение реки или поток воды возле водяной мельницы. Именно от этого корня образованы такие известные слова, как "прудкий" (то есть быстрый), "пруднути" (убежать), а также "запруда" (плотина или земляная насыпь, перегораживающая реку).

Не говорите ''пруд'': как перевести на украинский

Что означает слово "пруд" в украинском языке. Источник: Скриншот с slovnyk.ua

Итак, отправляясь отдыхать к рукотворному водоему, называйте его "ставком", а слово "пруд" оставьте для описания стремительного речного потока.

OBOZ.UA предлагает еще узнать о том, как сказать по-украински "вздор".

Похожие темы
украинский языкправила
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!