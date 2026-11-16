Не говорите "свитер" и "стельки": как назвать по-украински

С наступлением холодов мы достаем из шкафов теплые вещи, но не всегда правильно называем их по-украински. В повседневных разговорах до сих пор можно услышать "свитер", "носки", "дубленка" или "варежки". Эти слова настолько привычны для многих, что их иноязычное происхождение иногда даже не замечают.

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OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть зимнюю одежду и обувь по-украински. Некоторые соответствия хорошо известны, однако есть и такие, которые стоит запомнить, чтобы избавиться от суржика в своей речи.

Как правильно называть зимнюю одежду по-украински

Многие названия вещей попали в наш повседневный словарь под влиянием русского языка. В то же время в украинском есть свои соответствия, которые не только отвечают языковым нормам, но и точно передают значение.

Вот какие слова стоит использовать:

Свитер – светр. Именно так по-украински называется теплая вязаная одежда, у которой обычно длинные рукава. В правильном написании нет буквы "і" после "в".

Носки – шкарпетки. Обратите внимание, что слово "носок" в русском языке существует, но им называют переднюю часть стопы или обуви. А предмет гардероба, который мы надеваем на ноги, – это носки.

Стельки – устілки. Речь идет о внутренней части обуви, на которую опирается стопа. Стельки могут быть теплыми, ортопедическими, кожаными или войлочными. Ударение в слове "стелька" падает на первый слог.

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Дубленка – дублянка. Так называют верхнюю одежду из дубленой овчины, в которой мех расположен внутри. Также в русском языке есть слово "кожух" – традиционное название теплой одежды из овечьей шкуры.

Перчатки – рукавички или пальчатки. Эти изделия защищают руки от холода и имеют отдельное отделение для каждого пальца.

Варежки – рукавиці. В отличие от перчаток, в варежках отдельно расположен только большой палец, а остальные четыре находятся вместе. Именно такой вариант часто выбирают для морозной погоды.

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Подштанники – підштаники, підштанці або кальсони. Это нижнее белье, которое надевают под брюки для дополнительного утепления. Украинский язык также сохранил названия "пидштаньки" и "сподни".

Сапоги – чоботи. Если обувь имеет высокие голенища, которые закрывают часть ноги, ее называют сапогами. Они могут быть кожаными, резиновыми, утепленными или валяными.

Ботинки – черевики. Это закрытая обувь, которая обычно доходит до щиколотки или немного выше. Для холодного времени года чаще всего выбирают утепленные модели.

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Мех – хутро. Это слово используют, когда говорят о волосяном покрове животных или материале для изготовления и отделки одежды. Поэтому правильно говорить "меховая шапка", "меховой воротник" или "шапка с мехом".

Кожанка – шкіряна куртка або шкірянка. Оба варианта можно использовать, когда речь идет о короткой верхней одежде из кожи.

Ушанка – вушанка або шапка-вушанка. Это зимний головной убор с частями, которые закрывают уши. Их можно завязывать под подбородком или сверху на шапке.

Отдельного внимания заслуживает название еще одного предмета гардероба, без которого трудно представить холодное время года. Иногда можно услышать, что слово "колготы" якобы неправильное, а использовать нужно исключительно "колготки". На самом деле это не так.

Оба слова – "колготи" и "колготки" – являются нормативными в украинском языке. Они зафиксированы в Словаре украинского языка в 20 томах.

Итак, чтобы грамотно говорить по-украински, достаточно постепенно заменять привычные русизмы правильными словами.

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