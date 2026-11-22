По-украински вместо "почва" правильно говорить "ґрунт". Это слово обозначает верхний слой земной коры, в котором растут растения, а в переносном значении – основу или основание для чего-либо.

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Слово "почва" закрепилось в повседневной речи под влиянием длительной русификации. Оно относится к русизмам и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

Как будет "почва" по-украински

Ресурс "ГОРОХ" отмечает, что "почва" переводится как "багно", "бруд", "земля", "мотив", "обґрунтований", "поле", "підстава", "ґрунт".

Как употреблять слово "ґрунт" в прямом значении

Когда речь идет о природе, выращивании растений или сельском хозяйстве, уместны словосочетания "родючий ґрунт", "обробляти ґрунт", "дослідження ґрунтів". О состоянии земли после осадков можно сказать "влажная почва после дождя". В этих примерах речь идет о слое земли, в котором происходят природные процессы.

Самый распространенный близкий по смыслу вариант в таком контексте – "земля". Его употребляют, когда говорят о поверхности, которую обрабатывают люди или в которой растут растения. Для агрономического или естественнонаучного контекста точным словом остается "ґрунт".

Когда уместны "підґрунтя", "основа" и "підстава"

В переносном значении слово "ґрунт" помогает говорить о причинах или предпосылках определенного явления. Например: "для таких висновків немає ґрунту" или "конфлікт виник на ґрунті непорозуміння". Здесь значение определяет связь между событиями, обстоятельствами или соображениями.

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В зависимости от содержания предложения можно подобрать слова "основа", "підстава", "база" или "підґрунтя". Естественно звучат выражения "наукове підґрунтя дослідження", "вагома підстава для рішення" та "міцна основа для розвитку". Выбор зависит от того, что именно нужно назвать: причину решения, предпосылки явления или основу дальнейшей работы.

OBOZ.UA предлагает узнать, как по-украински сказать "пристально смотреть".

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