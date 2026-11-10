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Не "ругаться": как правильно сказать по-украински

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Не "ругаться": как правильно сказать по-украински
Сварка. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневном общении можно услышать немало русских слов, которые незаметно проникли в украинскую речь. Одно из них – "ругатися".

Однако в нашем языке есть много колоритных соответствий, которые позволяют передать разные оттенки ссоры – от обычного спора до громкого выяснения отношений. OBOZ.UA рассказывает, как заменить этот русизм.

Проще всего заменить русское "ругаться" словами "сваритися" или "лаятися". Однако украинская лексика гораздо богаче. Есть интересные глаголы, которые сегодня можно услышать нечасто, хотя они метко описывают человеческие эмоции и поведение.

Сперечатися – украинское слово, которым можно описать ситуацию, когда люди не согласны друг с другом, постоянно возражают друг другу и пытаются доказать свою правоту.

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Например: "Брати цілий вечір сперечалися, так і не дійшовши згоди".

Еще один выразительный украинский эквивалент – гризтися. В переносном значении это слово означает ссориться, спорить, постоянно выражать недовольство друг другу.

Например: "Сусіди знову гризуться через межу між ділянками".

Такой глагол особенно уместен, когда речь идет о затяжных конфликтах, взаимных упреках и неприязни. Он передает не просто разногласия во взглядах, а напряженные отношения между людьми. Слово "гризтися" в таком значении зафиксировано в академическом Словаре украинского языка.

Гиркатися – колоритный разговорный глагол, который означает ссориться, спорить, сердито отвечать друг другу.

Например: "Хватит огрызаться из-за пустяков, лучше спокойно поговорите".

Это слово хорошо передает характер ссоры, во время которой собеседники разговаривают резко, раздражаются и обмениваются неприязненными репликами. Родственный глагол "гиркати" также связан с сердитым тоном, ворчанием и покрикиванием.

Украинский язык предлагает немало других соответствий, выбор которых зависит от ситуации. Например:

  • Сваритися – конфліктувати, висловлювати невдоволення.
  • Сперечатися – обстоювати різні погляди, не погоджуватися.
  • Лаятися – сварити когось або вживати лайливі слова.
  • Огризатися – відповідати різко, з роздратуванням.
  • Бештати – суворо сварити, докоряти комусь.
  • Шпетити – гостро критикувати, лаяти.

Есть и менее распространенные слова, в частности "кобенити", "псячитися" и "фукатися". Часть подобной лексики относится к диалектной или устаревшей речи.

Важно различать значения слов. Например, "сперечатися" не обязательно означает ссориться, ведь люди могут спокойно обсуждать противоположные взгляды. А "лаятися" может относиться как к ссоре, так и к употреблению грубых слов.

Поэтому вместо русского "ругаться" стоит выбирать украинский эквивалент в соответствии со смыслом. Так речь будет не только правильной, но и более точной и выразительной.

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