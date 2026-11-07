Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTПутин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фотоКак выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фотоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоИллюстрация – линии электропередачиУкраинцам показали новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет светаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловаться"Какая лягушка посмотрела в другую сторону?" Задание из учебника для 3 класса озадачило сеть"Какая лягушка посмотрела в другую сторону?" Задание из учебника для 3 класса озадачило сеть
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
1,6 т.
Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть
Иллюстративное изображение. Учительница удивила сеть причиной увольнения

Украинская мама школьницы Полина Цивильска рассказала, что учительница ее ребенка уволилась из-за родителей, которые жаловались директору на ситуации, не зависящие от педагога. Женщина с грустью отметила, что причиной ухода школьной учительницы с работы стала не полномасштабная война, не уроки в укрытии и не зарплата.

Об этом Цивильска написала в посте в Threads. Она отметила, что дети винят себя в увольнении учительницы, а ее дочь очень расстроилась и плачет.

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Учительница уволилась из школы из-за родителей учеников. Источник: Скриншот

"Учительница моего ребенка подала заявление об увольнении. Не из-за сложной ситуации в стране. Не из-за трудностей с проведением уроков в укрытии, не из-за постоянных тревог и необходимости быть со своим сыном во время дистанционного обучения. А из-за родителей, которые просто довели до того, что человек уволился. Вместо того чтобы слушать учителя, они идут к директору и в Минобразования жаловаться на то, на что учительница повлиять не может. Теперь дочь плачет, а дети думают, что из-за них уходит любимая учительница", – рассказала Цивильска. 

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
585
Только не говорите "ПП-десерти": как заменить кальку с русского
585
Только не говорите "ПП-десерти": как заменить кальку с русского
Алина МилсентАлина Милсент
132
Что вы скрываете? Покажет простой тест
132
Что вы скрываете? Покажет простой тест
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
6,0 т.
"Вспомните почтальона Печкина": чему на самом деле учил детей мультфильм "Простоквашино" и при чем тут Путин
6,0 т.
"Вспомните почтальона Печкина": чему на самом деле учил детей мультфильм "Простоквашино" и при чем тут Путин

В комментариях пользователи сети делились, что подобные ситуации нередко складываются в школах и учителя уходят с должностей из-за претензий родителей. Однако значительное число украинцев отмечало, что на решение влияют и зарплаты педагогов. 

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Почему учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Мы с Вами не в одном классе? У нас учительница просто оставила классное руководство из-за постоянных претензий родителей".

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Почему учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"У меня такая же причина увольнения. Точнее – последняя капля".

"Вот именно из-за этого я и завершила карьеру учителя после 4 лет работы. Зарплаты хватало на базовые потребности, дети лапочки, но родители – это отдельный вид абьюза".

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Из-за чего учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Родители моей одноклассницы довели до того, что уволилась наша классная руководительница и моя любимая учительница истории".

Не война, не зарплата, не уроки в укрытии: причина увольнения украинской учительницы из школы возмутила сеть

Учителя увольняются из школы из-за родителей. Источник: Скриншот

Напомним, в 40% украинских школ не хватает учителей. Наличие вакансий обусловлено миграцией, мобилизацией отдельных работников, демографическими изменениями в общинах, а также низким престижем педагогической работы. В 57% школ нет вакантных должностей педагогических работников. Однако в 40% учреждений наблюдается незначительный кадровый дефицит (до 10%), а 3% школ сообщили о нехватке более 10% педагогических работников.

В то же время руководители учреждений отмечают, что кадровые потребности частично покрываются за счет совместительства, внутреннего перемещения педагогов и привлечения молодых специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, обязан ли учитель работать во время каникул.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинаучитель
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!