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"Не встанешь из-за стола, пока все не съешь!" Нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
60
"Не встанешь из-за стола, пока все не съешь!" Нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей
Нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей. Источник: freepik.com

Нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик объяснила, почему родителям не стоит говорить фразу "Не встанешь из-за стола, пока все не съешь", которая некоторым может казаться обычным способом приучить ребенка нормально есть. По словам специалистки, при постоянном повторении этих слов мальчики и девочки постепенно перестают ориентироваться на собственное чувство голода и сытости.

Об этом Боровик рассказала в интервью OBOZ.UA. Она подчеркивает, что таким образом дети учатся есть не тогда, когда голодны, а для того, чтобы мама была довольна, что во взрослом возрасте может проявляться перееданием и сложностью понимания сигналов организма.

''Не встанешь из-за стола, пока все не съешь!'' Нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей

Что положить в ланч-бокс школьникам. Источник: freepik.com

"Фраза "Не встанешь из-за стола, пока все не съешь" может казаться родителям обычным способом приучить ребенка нормально есть, но на самом деле она может иметь довольно неприятные последствия. Ребенок постепенно перестает ориентироваться на собственное чувство голода и сытости. Он учится есть не тогда, когда голоден, а для того, чтобы мама была довольна. Во взрослом возрасте это может проявляться перееданием и трудностями с пониманием собственных сигналов голода и насыщения", – отметила эксперт.

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Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка

Она также добавила, что вокруг еды не должно быть много давления, страха и чувства вины.

Самые вредные фразы, которые родители могут говорить детям

  • "Ты толстый/толстая"
  • "Не ешь, а то растолстеешь"
  • "Пока не съешь овощи – десерта не будет"
  • "Ты же не хочешь меня расстроить, съешь еще ложечку"
  • "Ты плохо себя вел, поэтому сладкого не получишь"

По словам Боровик, проблема этих фраз в том, что они превращают еду в инструмент наказания, награды или контроля. Она особенно не советует комментировать вес или внешность ребенка. Вместо этого родителям стоит создать режим питания, регулярно предлагать разнообразную еду и позволять детям прислушиваться к собственному чувству голода и насыщения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким должен быть перекус школьника и что не нужно класть в ланч-бокс.

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