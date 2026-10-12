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Не "заставлять": как правильно сказать на украинском языке

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
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Не "заставлять": как правильно сказать на украинском языке
Правила украинского языка. Источник: Создано с помощью ИИ

В украинской речи нередко встречаются слова, которые используются под влиянием русского языка. Некоторые из них вполне естественны для украинского языка, однако имеют иное значение. Именно поэтому даже знакомое слово не всегда уместно в определенном контексте.

Один из таких примеров – глагол "заставлять". Его часто употребляют, когда речь идет о принуждении человека к определенному действию. OBOZ.UA рассказывает, что в украинском языке для этого есть более точные соответствия.

Когда речь идет о принуждении или необходимости выполнить что-то вопреки собственному желанию, стоит использовать глагол "змушувати".

Не змушуй мене чекати.

Батьки змушують дитину вчитися.

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Обставини змусили його змінити рішення.

В зависимости от смысла предложения можно также использовать слова "примушувати", "спонукати", "вимагати"  "зобов'язувати". Однако эти глаголы имеют свои смысловые оттенки, поэтому не всегда являются взаимозаменяемымилии.

В то же время само глагол "заставляти" не является ошибочным. Он существует в украинском языке, но имеет другое значение – размещать предметы на определенной поверхности, заполняя ими пространство.

Например:

Мама заставила підвіконня горщиками з квітами.

Господар заставив гараж старими меблями.

Діти заставили стіл іграшками.

Господиня заставила полиці банками з консервацією.

Запомнив это простое различие, можно избежать распространенной языковой ошибки и сделать свою речь на украинском языке более точной и естественной.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.

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