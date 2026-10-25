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"Не заставляйте ребенка есть": нутрициолог обозначила роль родителей в питании школьников

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read3 мин
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"Не заставляйте ребенка есть": нутрициолог обозначила роль родителей в питании школьников
Нутрициолог дала советы родителям по поводу питания школьников. Источник: magnific/gpointstudio

Задача родителей – обеспечить ребенку доступ к разнообразной пище и сформировать режим, а не заставлять его доедать каждую порцию. Нужно, чтобы школьники понимали чувство голода и сытости и ели тогда, когда действительно голодны.

Об этом OBOZ.UA рассказала нутрициолог Майя Боровик. "И самое главное – я бы не заставляла ребенка есть только потому, что "уже время", – подчеркнула она.

Сколько приемов пищи должно быть у ребенка

Универсального количества приемов пищи, которое подходило бы абсолютно всем детям, нет. Все зависит от возраста, активности, режима дня, учебы, тренировок и даже от того, насколько большие порции ребенок съедает во время основных приемов пищи.

В большинстве случаев это завтрак, обед и ужин, а при необходимости один-два перекуса. Последние вполне допустимы, это нормальная часть рациона, особенно если между основными приемами пищи большой перерыв или ребенок имеет высокую физическую активность.

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"При этом я бы не советовала превращать перекусы в постоянное "подъедание" в течение всего дня. Лучше, чтобы ребенок понимал чувство голода и сытости и ел тогда, когда действительно голоден", – сказала нутрициолог.

Боровик также не советует родителям использовать сладости в качестве награды за хорошее поведение или учебу.

"Когда мы говорим: "Получишь конфету, если хорошо напишешь контрольную", мы невольно делаем сладкое чем-то особенно ценным. Лучше, чтобы это была просто еда, которую ребенок иногда ест с удовольствием", – объяснила она.

В то же время очень важно не превращать сладкое в "запретный плод". Ребенок должен знать, что сладости – это просто еда, которую мы едим умеренно, а не что-то страшное или "плохое".

Что давать ребенку в школу

Нутрициолог не видит ничего плохого в том, чтобы ребенок брал в школу бутерброд, печенье или йогурт. Но важно обращать внимание на детали.

Например, йогурт Боровик советует выбирать натуральный или с минимальным количеством добавленного сахара. При этом если ребенок любит фруктовый йогурт, это тоже не значит, что его нужно полностью запрещать.

Печенье для регулярного перекуса лучше выбирать с более простым составом: без большого количества сахара, сиропов и трансжиров. Родителям специалистка советует смотреть именно на состав и пищевую ценность продукта.

"К сахару в рационе детей я отношусь без крайностей. Я не считаю, что ребенка нужно полностью лишать сладкого, потому что это часто, наоборот, формирует еще больший интерес к запрещенному продукту. Но, конечно, важно контролировать количество именно добавленного сахара в рационе", – сказала наша собеседница.

В случае с орехово-фруктовыми батончиками стоит понимать – то, что батончик сделан из фиников, сухофруктов и орехов, не делает его автоматически полезнее любого другого сладкого продукта. Сухофрукты содержат природные сахара, а некоторые батончики дополнительно содержат сиропы или сахар. Поэтому стоит обращать внимание на состав и пищевую ценность.

"Ребенок может есть сладости, но они не должны вытеснять из рациона нормальную еду – крупы, овощи, фрукты, белковые и молочные продукты", – подчеркнула Майя Боровик.

Среди сладостей для детей, помимо фруктов и сухофруктов, она выделила черный или молочный шоколад, домашнюю выпечку, сырники, запеканки, блины, овсяное печенье, мороженое, зефир, пастилу. Время от времени ребенку можно давать даже обычную конфету или печенье – это совершенно нормально, отметила нутрициолог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве здравоохранения Украины предостерегли, что некоторые блюда и популярные продукты для школьного ланчбокса могут навредить здоровью ребенка и негативно повлиять на его самочувствие и успеваемость.

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