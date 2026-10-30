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"Не звертайте увагу" или "уваги"? Есть простое правило, чтобы запомнить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
33
"Не звертайте увагу" или "уваги"? Есть простое правило, чтобы запомнить
Когда нужно употреблять родительный падеж, а когда – винительный. Источник: magnific.com

Порой сущие мелочи заметно портят нам жизнь. В такие моменты хочется посоветовать человеку "не звертати на них увагу". Или все же "не звертати уваги"? В речи тех, кто общается на украинском языке, можно услышать оба варианта.

Разобраться, как правильно, решила репетитор Оксана Николаевна. Объяснение она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Как объяснила педагог, все зависит от отрицательной частицы не. От ее наличия или отсутствия зависит, в каком падеже должно употребляться существительное.

"Если вы что-то отрицаете, рядом должно быть слово в родительном падеже (кого? чего?) – "уваги". А если вы не отрицаете, рядом должно быть слово в винительном падеже (находите кого? что?) – "увагу"", – объяснила репетитор.

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По аналогичному принципу говорим:

  • розв'язувати задачу – не розв'язати задачі;
  • казати правду – не сказати правди;
  • почистити картоплю – не почистити картоплі;
  • купити зошит – не купити зошита.

Этот же принцип работает и с множественным числом:

  • помити руки – не помити рук;
  • витерти ноги – не витерти ніг;
  • розбити окуляри – не розбити окулярів;
  • вдягнути штани – не вдягнути штанів.

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