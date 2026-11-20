В городе Римини (Италия) уже 80 лет работает уникальная школа Ceis, где нет оценок, парт, журналов и звонков на уроки. В учреждении есть три класса раннего развития, три – дошкольного образования, два класса начальной школы, а также полустационарный комплекс для подростков и небольшая типография, где работают молодые люди и взрослые с инвалидностью.

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В начале учебного года каждый представитель класса получает комплект ключей вместе с листом правил, сообщает издание La repubblica. Так, согласно списку, только дети дошкольного возраста могут лазить по деревьям, потому что они легче, и это позволяет им преодолеть страх высоты. Правила имеют глубокие корни, уходящие во времена, когда город был опустошен бомбардировками Второй мировой войны в 1944 году.

В 1945 году из Швейцарии прибыла делегация из четырех человек, в которую входили активистка Маргарита Зебели и архитектор Феликс Шварц. Деревня Римини была восстановлена всего за несколько месяцев. Первым зданием стал приют для сирот: там жили около 20 детей в возрасте от трех до шести лет. Затем появились услуги для местных жителей: душевые, столовая, столярные, швейные и сапожные мастерские.

К тому времени школа стала необходимостью, ведь детей, которых называли "трудными", не принимали в государственные школы. Однако вместо того, чтобы создать закрытое учреждение для таких учеников, открыли школу – куда могли приходить все желающие.

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В начале 1970-х годов появились первые интегрированные классы, позволившие детям с инвалидностью учиться вместе со сверстниками. Это стало первым прорывом в барьере, который Италия окончательно разрушила только в 1977 году, когда отдельные специальные классы были упразднены законом.

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