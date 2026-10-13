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Непростая головоломка со спичками: как переместить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 21
Непростая головоломка со спичками: как переместить
Не сдвигая монеты, переместите четыре спички так, чтобы они оказались внутри "стаканов". Источник: roopvibes.com

Современные разработчики создают запутанные трехмерные видеоигры, и это действительно замечательное развлечение, однако не менее эффективное средство для тренировки ума часто находится у вас прямо на кухне. Обычные деревянные спички способны бросить вызов даже самым сообразительным, ведь подобные задачи обладают особой привлекательностью. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить непростую головоломку, для решения которой, кроме спичек, понадобятся ещё и две монеты. На иллюстрации изображены силуэты двух перевернутых "стаканов", рядом с которыми лежат монеты. Вам предстоит изменить положение всего четырех спичек так, чтобы монеты оказались внутри этих "стаканов".

Непростая головоломка со спичками: как переместить

Переместите четыре спички так, чтобы монетки оказались внутри "стаканов". Источник: roopvibes.com

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Чтобы справиться с этой задачей, понадобится нестандартное мышление и креативный подход, ведь важно не просто изменить расположение спичек, но и полностью сохранить исходную форму стаканов. Дайте себе достаточно времени, чтобы найти правильное решение.

Если решить головоломку с первого раза не удается, стоит воспользоваться подсказкой: "стаканы" вовсе не обязательно должны оставаться вверх дном. Теперь поразмыслите над решением ещё немного. И только когда будете готовы, переходите к объяснению.

Итак, правильное решение заключается в том, чтобы сдвинуть спички в сторону и перевернуть силуэты "стаканов" в нормальное положение. Наглядный алгоритм действий и подсказку можно увидеть на заключительном рисунке.

Непростая головоломка со спичками: как переместить

Ответ на головоломку. Источник: roopvibes.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было превратить трехмерный куб в три треугольника.

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