''Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?'' Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Сравнение питания детей в детском саду во Львовской области и школе в Испании вызвало споры в соцсетях. Украинка Людмила Прохорчук, которая живет в Испании и воспитывает там сына, опубликовала пост с фотографиями обедов и поставила под сомнение качество питания в украинских учебных заведениях, однако в ответ получила разгромную критику.

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Свою историю Прохорчук опубликовала в Facebook. По словам женщины, она показала директору учебного заведения фото тарелки макарон с хлебом, которыми, как объяснила украинка, кормили детей в одном из детских садов. Речь идет о детском саду №11 "Калинонька" в Бориславе во Львовской области. После проверки его руководителю объявили выговор. Как утверждает авторка поста, фото блюда прислала одна из ее подписчиц.

По ее словам, испанская педагог была шокирована увиденным. "Сказала, что если бы такое подали детям в ее школе, был бы огромный скандал. Уволили бы и директорку, и поваров", – передала реакцию автор поста.

Для сравнения Людмила показала обед в испанской школе. Она отметила, что ей часто пеняют на сравнение Украины с Испанией, но считает такие случаи не единичными. "И скажите мне, неужели для того, чтобы ребенка нормально кормили, ему нужно просто родиться в другой стране?" – спросила украинка.

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Ее пост вызвал неоднозначную реакцию. Большинство пользователей раскритиковали автора за то, что она сравнивает питание в Украине и Испании, не учитывая обстоятельств, в которых работают украинские учебные заведения во время войны.

В частности, комментаторы предположили, что необычное меню могло быть следствием перебоев с электроэнергией, проблем с поставками продуктов или нехватки работников – то есть обстоятельств, вызванных войной в Украине. Одна из пользовательниц напомнила о сложной ситуации в стране после отключений электричества и призвала поблагодарить поваров, которые смогли приготовить детям еду в таких условиях.

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Другие заметили, что один неудачный обед не стоит воспринимать как обычное меню заведения. "А вы форс-мажор выставили как норму. Стыдно вам!" – написала одна из комментаторок.

Некоторые обвинили Прохорчук в желании понравиться испанцам за счет критики Украины. Пользователи также усомнились в уместности демонстрации фотографии директору чужой школы и спросили, не стоило ли вместо этого поискать другой украинский детский сад с более качественным питанием.

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В то же время в дискуссии обратили внимание и на то, что качество детского питания не должно зависеть от страны, в которой живет ребенок. Однако комментаторы разошлись во мнениях о том, справедливо ли сравнивать обычное меню испанской школы с отдельным случаем в украинском детском саду.

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