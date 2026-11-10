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"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
276
"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть
Украинка рассказала, что пожаловалась в Испании на питание в украинском детском саду, а в ответ получила сокрушительную критику. Источник: FG Trade

Сравнение питания детей в детском саду во Львовской области и школе в Испании вызвало споры в соцсетях. Украинка Людмила Прохорчук, которая живет в Испании и воспитывает там сына, опубликовала пост с фотографиями обедов и поставила под сомнение качество питания в украинских учебных заведениях, однако в ответ получила разгромную критику.

Свою историю Прохорчук опубликовала в Facebook. По словам женщины, она показала директору учебного заведения фото тарелки макарон с хлебом, которыми, как объяснила украинка, кормили детей в одном из детских садов. Речь идет о детском саду №11 "Калинонька" в Бориславе во Львовской области. После проверки его руководителю объявили выговор. Как утверждает авторка поста, фото блюда прислала одна из ее подписчиц.

''Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?'' Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Украинка решила сравнить школьный обед в Украине и Испании, но нарвалась на сокрушительную критику. Источник: Скриншот

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По ее словам, испанская педагог была шокирована увиденным. "Сказала, что если бы такое подали детям в ее школе, был бы огромный скандал. Уволили бы и директорку, и поваров", – передала реакцию автор поста.

Для сравнения Людмила показала обед в испанской школе. Она отметила, что ей часто пеняют на сравнение Украины с Испанией, но считает такие случаи не единичными. "И скажите мне, неужели для того, чтобы ребенка нормально кормили, ему нужно просто родиться в другой стране?" – спросила украинка.

''Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?'' Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Авторку поста обвинили в оторванности от украинских реалий. Источник: Скриншот

Ее пост вызвал неоднозначную реакцию. Большинство пользователей раскритиковали автора за то, что она сравнивает питание в Украине и Испании, не учитывая обстоятельств, в которых работают украинские учебные заведения во время войны.

В частности, комментаторы предположили, что необычное меню могло быть следствием перебоев с электроэнергией, проблем с поставками продуктов или нехватки работников – то есть обстоятельств, вызванных войной в Украине. Одна из пользовательниц напомнила о сложной ситуации в стране после отключений электричества и призвала поблагодарить поваров, которые смогли приготовить детям еду в таких условиях.

''Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?'' Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Женщину обвинили в желании понравиться испанцам за счет унижения Украины. Источник: Скриншот

Другие заметили, что один неудачный обед не стоит воспринимать как обычное меню заведения. "А вы форс-мажор выставили как норму. Стыдно вам!" – написала одна из комментаторок.

Некоторые обвинили Прохорчук в желании понравиться испанцам за счет критики Украины. Пользователи также усомнились в уместности демонстрации фотографии директору чужой школы и спросили, не стоило ли вместо этого поискать другой украинский детский сад с более качественным питанием.

''Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?'' Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть

Вместо того чтобы показывать директору испанской школы обед из столовой, автору поста посоветовали показать руины подземной школы в Камышевахе. Источник: Скриншот

В то же время в дискуссии обратили внимание и на то, что качество детского питания не должно зависеть от страны, в которой живет ребенок. Однако комментаторы разошлись во мнениях о том, справедливо ли сравнивать обычное меню испанской школы с отдельным случаем в украинском детском саду.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение нутрициолога, почему завтрак ребенка не должен выглядеть как картинка из Instagram.

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ИспанияУкраинашкольное питаниесоцсети
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