''Неужели так трудно потерпеть?'' Украинцы поспорили из-за учителей, которые пьют чай на уроке

В социальной сети Threads разгорелась дискуссия по поводу того, нормально ли, когда учитель пьет чай или кофе во время онлайн-урока. Украинцы возмутились тем, почему вообще такая тема обсуждается в сети. В частности, они жаловались, что дети занимаются всего один урок, а потом делают, что им вздумается, в то время как педагоги продолжают работать.

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Так, учительница Галина Петрова в посте в Threads отмечала, что репетиторы часто работают без перерыва несколько часов, от чего страдают горло и голос. Также она удивляется, что педагоги оправдываются за подобные действия.

"Только что увидела здесь: "Почему репетиторы пьют чай/кофе на уроке? Неужели трудно потерпеть и выпить потом?" Я в шоке. И там ещё учителя комментируют, оправдываются... В смысле? Это у ученика 1 урок, и потом он делает всё, что вздумается, а у нас бывает без перерыва несколько часов! И ты постоянно говоришь! В конце дня горло и с чаем чувствует себя ужасно, не то что без! Ученик тоже может выпить воды/кофе/чая, и это нормально!" – написала женщина.

В комментариях педагоги высказали своё мнение. Некоторые отмечали, что подобные напитки вообще не проблема, а говорить на уроке должен ученик, а не учитель. А некоторые делились, что когда проводили уроки на дому у ребёнка, то родители даже кормили.

"Еще бы, чтобы ученик не разрешал мне пить. Я могу встать и заварить себе чай прямо на уроке. А может, и не чай. Серьезно, откуда они такие берутся? Пф! Меня родители кормили, когда я ездила домой к ученикам".

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"А в чем проблема? У меня и ученики пьют, и я тоже. Не вижу в этом ничего плохого. Какие аргументы против? Я пью кофе, чай, сок и даже колу. Потому что 8–10 уроков без жидкости я не проведу".

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"Если такой ученик попадется, наверное, откажусь. В этом есть свой плюс — можно что-нибудь попить и послушать ученика; мне кажется, в такие моменты у меня даже концентрация лучше".

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