''Невероятное достижение!'' Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометрСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаНацбанк выпустит новые 50 грнНацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайнеКрымский мостаРоссия усилила защиту Крымского моста от возможных атак со стороны Украины — СМИПрилив энергии почувствуют все: Львы получат долгожданный ответ, а Весы — деньги — гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиакаПрилив энергии почувствуют все: Львы получат долгожданный ответ, а Весы — деньги — гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака"Оценивает компромиссы": в США объяснили, почему Трамп не спешит с новыми санкциями против РФ"Оценивает компромиссы": в США объяснили, почему Трамп не спешит с новыми санкциями против РФОтрекся от дочери, но назвал компьютер в ее честь: что известно о детях Стива Джобса и почему им достались лишь копейки из его состоянияОтрекся от дочери, но назвал компьютер в ее честь: что известно о детях Стива Джобса и почему им достались лишь копейки из его состояния"Есть наработки": Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на Starlink"Есть наработки": Зеленский рассказал о разработке спутниковой системы, похожей на StarlinkКому ни при каких обстоятельствах не предоставят отсрочку от мобилизации: перечень специальностейКому ни при каких обстоятельствах не предоставят отсрочку от мобилизации: перечень специальностейЧерез три месяца после мобилизации на войне погиб Герой из Никополя. ФотоЧерез три месяца после мобилизации на войне погиб Герой из Никополя. Фото

"Невероятное достижение!" Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read3 мин
icon 477
"Невероятное достижение!" Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться
Иллюстративное изображение. Украинские учителя рассказали об опыте работы за рубежом

Украинские учитель развеяли миф о том, что с педагогическим образованием за рубежом можно работать только в сфере услуг. Подобное мнение нередко бытует среди тех, кто выехал из Украины из-за полномасштабного вторжения.

Под постом репетитора Ольги Свистун в Threads, которая спросила коллег о трудоустройстве за рубежом, разгорелась дискуссия. Многие педагоги отмечали, что продолжили свою преподавательскую деятельность за пределами Украины.

В частности, учителя делились, что продолжают работать в учебных заведениях Польши, Германии, Великобритании и других стран. Педагоги рассказывали, что им пришлось сдавать экзамены, чтобы подтвердить сертификат, однако это не вызвало трудностей. А некоторые даже стали директорами школ.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 879
"Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…" Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса
icon 879
"Мальчик отрезал себе часть ноги, чтобы накормить орла…" Украинцев потрясла народная сказка в учебнике для 3-го класса
Алина МилсентАлина Милсент
icon 72
Где очки? Быстрый тест на внимательность
icon 72
Где очки? Быстрый тест на внимательность
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 2,3 т.
"А вы в школе учились?" Папа второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике
icon 2,3 т.
"А вы в школе учились?" Папа второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике
''Невероятное достижение!'' Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Кем работают украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Пришлось взять несколько дополнительных курсов и сдать два экзамена на получение учительского сертификата. В целом это было несложно. Поскольку я работала и у меня есть дети, я брала по 2–3 курса в семестр. За полтора года справилась".

"Учительница французского языка в британской школе и английского языка онлайн".

''Невероятное достижение!'' Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Чем занимаются украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Учитель в украинской школе в Лондоне. Воспитатель в английском детском саду".

''Невероятное достижение!'' Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Кем работают украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

"Работаю в Оксфордском университете на административной должности. Но однажды я приду туда в качестве преподавателя".

''Невероятное достижение!'' Украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом: их истории заставили сеть гордиться

Какие профессии освоили украинские учителя за рубежом. Источник: Скриншот

Напомним, учительница музыки и вокала Елена Сорочан тронула пользователей сети своей игрой на фортепиано, исполнив "Пассакалию" (Passacaglia, – оригинал) во время перерыва на работе. Из-за полномасштабного вторжения в Украину педагог была вынуждена переехать в Германию и сменить профессию. Как и многие наши граждане, она вынужденно устроилась работать уборщицей, однако это не мешает ей возвращаться к своему призванию и на перерыве заниматься любимым делом.

Елена проработала в школе 25 лет и в Доме творчества, а после выхода на пенсию продолжила свой путь в детском саду и музыкальной школе. Музыка остается для нее важной частью жизни.

"Это видео о том, что даже когда жизнь меняется, не нужно терять себя и нужно продолжать заниматься тем, что любишь", – поделилась в комментарии OBOZ.UA дочь педагога Оксана.

Ее пост задел за живое многих украинцев, которые, оказавшись так же далеко от дома, вынужденно сменили профессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница показала другую сторону профессии, где отпуск длится 56 дней.

Похожие темы
Учеба за границейшколаучитель
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться