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"Никогда не задавайте этот вопрос в школе!" Вера Агеева обратилась к учителям и подсказала детям универсальный ответ

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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"Никогда не задавайте этот вопрос в школе!" Вера Агеева обратилась к учителям и подсказала детям универсальный ответ
Вера Агеева. Источник: Facebook / Издательство "Комора"

Традиционный вопрос учителя по литературе "Что хотел сказать автор?" мешает восприятию произведения и лишает учеников возможности формировать собственное эмоциональное сопереживание во время чтения. Такое мнение высказала известная литературовед, критик и исследовательница украинской литературы Вера Агеева.

Своим видением ученая поделилась в видео для TikTok проекта "Шалені авторки". Агеева призналась, что ее саму этот вопрос очень раздражал.

Она также обратилась к преподавателям литературы с призывом отказаться от такого подхода в преподавании. "Я хочу призвать учителей никогда не задавать этот вопрос, а ученикам посоветовать отвечать на него с юмором", – сказала Агеева. Она призналась, что учила этому и своего сына.

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Исследовательница убеждена, что попытки угадать мысли автора и найти единственно правильную скрытую идею писателя – это ошибочный путь в знакомстве с литературой. Вместо этого стоит сосредоточиться на личном восприятии произведения и собственных чувствах во время чтения.

"Мы никогда не знаем, что хотел сказать автор. Мы можем только читать его текст и сопереживать вместе с ним", – подытожила Вера Агеева.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские книги Вера Агеева посоветовала родителям самых юных читателей.

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