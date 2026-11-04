''Нормальные люди в 7 утра уже просыпаются'': репетитор шокировал сеть перепиской с мамой ученика из-за домашнего задания. Фото

Репетитор английского языка Артем с ником hetman.english шокировал сеть перепиской с мамой ученика, которая позвонила ему в 7 утра. Женщина сказала, что ее сын не выполнил домашнее задание и они не знают, как его делать. Она также указала, что этот урок стоит первым в расписании.

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Об этом педагог написал в посте в Threads. Он отметил, что ребенок учится в 6 классе, и подчеркнул, что его мама написала: "нормальные люди просыпаются в 7 утра".

"Такого нахальства ни разу не видел. Это мама моего ученика, который учится в 6-м классе. Думал помочь, но после фразы "нормальные люди просыпаются в 7", если честно – расхотелось. Даже "пожалуйста" не увидел", – написал Артем.

Педагог также добавил, что ему трудно засыпать, поскольку он просыпается по несколько раз за ночь, а в этот день лег в четыре утра.

В комментариях пользователи сети высказали свое мнение и отмечали, что подобное поведение недопустимо в сотрудничестве. В частности, многие указывали на нарушение границ и правил этикета, согласно которым звонить можно не раньше 9 утра. Кроме того, педагог не должен делать школьное домашнее задание вместе с учеником, а репетитору стоит настроить функцию "не беспокоить" в телефоне.

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"Добрый день, вынужден прекратить сотрудничество с вами из-за категорического нарушения границ с вашей стороны". Возврат средств. Если человек в 7 утра названивает учителю английского без форс-мажора и еще учит, как жить и просыпаться, этому человеку уже ничего не объяснить".

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"Жесть. Почему-то некоторые люди считают, что если они заплатили деньги, то преподаватель (да и вообще любой, кто предоставляет услуги) принадлежит им 24/7. Озвучивайте свой график общения в начале сотрудничества, а еще лучше – закрепите его также в своей оферте. Потому что люди бывают разные".

"Правило телефонного этикета: звонки не раньше 09:00 утра просто существуют".

"А та мама вообще знает, что ни один репетитор не обязан делать д/з ученику? А звонить с утра – это вообще треш. Я настроила у себя в телефоне функцию "не беспокоить", и теперь у меня полный покой".

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