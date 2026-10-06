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Новый антирекорд в вузах Украины: сколько иностранцев поступили в 2026 году

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
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Новый антирекорд в вузах Украины: сколько иностранцев поступили в 2026 году
Иллюстративное изображение. Сколько иностранных студентов поступило в украинские вузы. Источник: Pexels

В 2026 году в украинские высшие учебные заведения были зачислены 1 338 иностранцев и лиц без гражданства. Этот показатель стал самым низким с 2022 года, когда число таких абитуриентов достигало 7 131 человека.

Такие данные сообщило Министерство образования и науки Украины, информирует портал "Комментарии". В 2019 году, до пандемии, в украинских вузах обучалось 23 371 иностранный студент. В 2020 году их число сократилось до 16 112 из-за ковида, а в 2021 году выросло до 19 324.

После начала полномасштабного вторжения России количество иностранных абитуриентов начало снижаться.

Сколько иностранных студентов насчитывалось в украинских вузах с 2022 по 2026 год:

  • 2022 год – 7 131 человек
  • 2023 год – 6 100
  • 2024 – 4 941
  • 2025 – 5 475
  • 2026 – 1 338
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Таким образом, за семь лет количество иностранцев, поступающих в украинские университеты, сократилось более чем в 17 раз по сравнению с 2019 годом.

Напомним, чтобы иностранный студент мог учиться в украинском высшем учебном заведении, ему необходимо зарегистрироваться в межведомственной системе и пройти проверку Службы безопасности Украины (СБУ). Получать образование граждане других стран не могут даже дистанционно.

Новый антирекорд в вузах Украины: сколько иностранцев поступили в 2026 году

Сколько иностранцев обучается в украинских вузах

Об этом рассказала ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова. По ее словам, в прошлом году вузу, который она возглавляет, не разрешили принять на обучение 76 студентов. Среди них были те, кто уже несколько лет учился в этом заведении очно, но в 2022 году уехали из-за войны. Семенова отмечает, что причиной отказа становится происхождение студентов из стран с высоким миграционным риском, в число которых входят 70 государств. 40 из них – это страны Африки.

Она подчеркивает, что абсурдность ситуации заключается в том, что студенты все равно будут учиться дистанционно, однако СБУ считает, что они все же должны пройти проверку, чтобы Украина была защищена от "миграционного риска онлайн-образования".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что почти каждый третий участник НМТ не поступил в украинский вуз.

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