«Обещанного три года ждут»: как перефразировать это выражение на украинском языке
Русское выражение "обещанного три года ждут" часто употребляют, когда кто-то долго не выполняет обещание или когда обещанного приходится ждать неизвестно сколько. В украинском языке есть немало собственных поговорок и пословиц с очень похожим смыслом.
Дословно переводить эту поговорку как "обещанного три года ждут" не обязательно. OBOZ.UA рассказывает, что естественнее подобрать украинский эквивалент в зависимости от контекста.
Один из самых точных вариантов:
"Казав пан, кожух дам, та слово його тепле".
Так говорят об обещании, которое так и остается словами.
Также можно сказать:
- Обіцяла, та не зав’язала.
- Надіявся дід на обід, та без вечері спати ліг.
- Ждали, ждали, та й жданки розгубили.
- Ждали, ждали, та й годі сказали.
- Чекай, собачко, здохне конячка, матимеш м’ясо.
- Хто живий – діжде.
Поэтому вместо кальки с русского языка в украинском есть сразу несколько самобытных выражений – от нейтральных до шуточных.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.
А вместо калькированного "маленький, да ударенький" лучше использовать самобытные украинские выражения, которые звучат естественнее и образно.
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