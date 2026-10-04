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«Обещанного три года ждут»: как перефразировать это выражение на украинском языке

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 45
«Обещанного три года ждут»: как перефразировать это выражение на украинском языке
Ожидание. Источник: Создано с помощью ИИ

Русское выражение "обещанного три года ждут" часто употребляют, когда кто-то долго не выполняет обещание или когда обещанного приходится ждать неизвестно сколько. В украинском языке есть немало собственных поговорок и пословиц с очень похожим смыслом.

Дословно переводить эту поговорку как "обещанного три года ждут" не обязательно. OBOZ.UA рассказывает, что естественнее подобрать украинский эквивалент в зависимости от контекста.

Один из самых точных вариантов:

"Казав пан, кожух дам, та слово його тепле".

Так говорят об обещании, которое так и остается словами.

Также можно сказать:

  • Обіцяла, та не зав’язала.
  • Надіявся дід на обід, та без вечері спати ліг.
  • Ждали, ждали, та й жданки розгубили.
  • Ждали, ждали, та й годі сказали.
  • Чекай, собачко, здохне конячка, матимеш м’ясо.
  • Хто живий – діжде.
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Поэтому вместо кальки с русского языка в украинском есть сразу несколько самобытных выражений – от нейтральных до шуточных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.

А вместо калькированного "маленький, да ударенький" лучше использовать самобытные украинские выражения, которые звучат естественнее и образно.

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