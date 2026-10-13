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"Одна конфетка не выключит ребенку мозг": каким должен быть перекус школьника и что не следует класть в ланч-бокс

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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"Одна конфетка не выключит ребенку мозг": каким должен быть перекус школьника и что не следует класть в ланч-бокс
Иллюстративное изображение. Школьники обедают в столовой. Источник: mukachevo.net

Нутрициолог, фитнес- и кроссфит-тренер Майя Боровик дала родителям советы о том, что положить школьникам в ланч-бокс, а от каких продуктов лучше отказаться. Специалистка отмечает, что еда, которую дети берут с собой в школу, должна состоять из привычных для ребенка блюд. В частности, это может быть сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром, запеченным мясом или яйцом, плюс фрукт или ягоды; домашняя выпечка, сырники, блины с начинкой, лаваш с курицей и овощами.

В то же время эксперт подчеркивает, что следует учитывать продолжительность уроков. Ведь если еда пролежит 3–4 часа в теплом рюкзаке, она может испортиться. В таком случае не стоит давать детям с собой скоропортящиеся продукты: мясные и рыбные продукты, яйца, молочные продукты, мягкие сыры, готовые салаты с майонезом и т. п. Для них лучше использовать термосумку или ланч-бокс с охлаждающими элементами, пояснила Боровик в интервью OBOZ.UA.

''Одна конфетка не выключит ребенку мозг'': каким должен быть перекус школьника и что не следует класть в ланч-бокс

Что положить в ланч-бокс школьникам. Источник: freepik.com

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"Я бы начала с того, что ланч-бокс не должен быть "правильным" и "суперполезным" только с точки зрения родителей. Если ребенок не любит продукт, который туда положили, он, скорее всего, его и не съест. Поэтому лучше ориентироваться на привычные для ребенка продукты и постепенно добавлять к ним что-то новое", – отмечает эксперт.

При отсутствии холодильника она советует выбирать продукты, которые могут храниться несколько часов без охлаждения. Например, цельнозерновой хлеб, сухие хлопья или домашнюю выпечку, целые фрукты, некоторые овощи, орехи и семечки. По ее словам, не стоит делать ланч-бокс максимально большим и "суперполезным".

"Лучше небольшое количество знакомой еды, которую ребенок действительно съест, чем полная коробка идеальных продуктов, которая каждый день возвращается домой нетронутой", – добавляет нутрициолог.

''Одна конфетка не выключит ребенку мозг'': каким должен быть перекус школьника и что не следует класть в ланч-бокс

Иллюстративное изображение. Школьная столовая. Источник: Facebook Евгений Поляков

Если же дети берут с собой печенье в школу в качестве перекуса, Боровик советует выбирать вариант с более простым составом: без большого количества сахара, сиропов и трансжиров. В то же время сладости, чипсы, сухарики, сладкие газированные напитки и т. п. не должны становиться постоянной основой школьного перекуса.

Эксперт отмечает, что детей не стоит полностью лишать сладкого, ведь это чаще всего вызывает еще больший интерес к запретному, но от одной конфеты вреда не будет.

"Не стоит пугать родителей тем, что одна конфетка сразу "выключит" у ребенка мозг. Я за баланс: ребенок может есть сладости, но они не должны вытеснять из рациона нормальную пищу – крупы, овощи, фрукты, белковые и молочные продукты. Очень важно не превращать сладкое в "запретный плод". Ребенок должен знать, что сладости – это просто еда, которую мы употребляем в умеренных количествах, а не что-то страшное или "плохое", – объясняет Боровик.

Она подчеркнула, что главное, чем должны руководствоваться родители, – это не пытаться сделать школьный рюкзак стерильным от "вредной еды", а научить ребенка нормальному отношению к еде и постепенно формировать привычку выбирать разные продукты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник попытался "запечь" картошку прямо во время урока, воспользовавшись видео с огнем в камине, и рассмешил пользователей сети.

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