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Одна воспитательница на четверых детей, сон на полу и игры в грязи: интересные факты о детских садах в Канаде, которые могут шокировать украинцев

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
36
Одна воспитательница на четверых детей, сон на полу и игры в грязи: интересные факты о детских садах в Канаде, которые могут шокировать украинцев
Иллюстративное изображение. Как проходит обучение в детских садах Канады

В канадском детском саду прогулки проходят в любую погоду: дождь, грязь или мороз – дети надевают комбинезоны и идут на улицу. Воспитанники спят на полу на специальных пластиковых манежах (cots), при этом никто не заставляет их спать или есть во время пребывания в образовательном учреждении.

Об этом в посте в Facebook рассказала Диана, которая работает в канадском детском саду. Она подчеркнула, что дети имеют полную свободу выбора во время пребывания в дошкольном учреждении.

"Когда я только начала здесь работать, кое-что действительно удивляло. Прогулки в любую погоду: дождь, грязь или мороз – дети надевают комбинезоны и идут на улицу. Сон на полу. Никаких обычных кроваток – здесь используют специальные пластиковые манежи-раскладушки (cots). Никто не заставляет есть или спать – полная свобода выбора для ребенка", – делится пани Диана.

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При этом детей приучают соблюдать личные границы, и прежде чем обнять малышей, их спрашивают, можно ли это сделать. В то время как в яслях действует строгая система: только 4 воспитанника на педагога, чтобы каждый из них получал полноценное внимание.

Кроме того, малышам запрещено давать некоторые продукты в обычном виде. Например, помидоры черри нужно разрезать как минимум на 2, а лучше – на 4 части. Сосиски – нарезать только вдоль длинными полосками, а виноград – вдоль на 2-4 части.

"Если родители приносят целые помидоры черри или сосиски кружочками, воспитатели по правилам просто не имеют права дать их ребенку", – добавляет Диана.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходят перемены в школах Канады, где детям нельзя сидеть в классах и коридорах даже во время ливня.

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