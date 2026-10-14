Одна из самых престижных частных школ Великобритании отказалась от экранов в пользу ручки и бумаги: результаты впечатляют

Пока учителя по всему миру размышляют над тем, как правильно использовать в школьном обучении ноутбуки, планшеты и искусственный интеллект, престижное британское учебное заведение решило вернуться к ручкам и бумаге. Английская школа-пансион Винчестер-колледж значительно ограничил использование экранов своими учениками.

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Как пишет Times of India со ссылкой на британские СМИ, начиная с сентября 2025 года в Винчестере сократили использование цифровых устройств во время уроков и выполнения домашних заданий. Учителя достают компьютеры только тогда, когда это даёт реальное и весомое преимущество. Для младших учеников распорядок напоминает прошлые десятилетия: привычными стали бумажные раздаточные материалы, рукописные сочинения и настоящие бумажные учебники.

Причиной такого решения стали опасения, что постоянное использование экранов подрывает способность учеников сосредоточиваться. Директор Элизабет Стоун отмечает, что простого запрета на телефоны для борьбы с этой проблемой недостаточно. Если подростку дать школьный ноутбук с неограниченными возможностями, он всё равно найдёт способы отвлечься. Решение Винчестера заключается в том, чтобы контролировать все устройства в классе, а не только наиболее очевидные источники отвлечения.

Однако запрет не является абсолютным. Винчестер по-прежнему использует компьютеры там, где они действительно эффективны — в обучении применяются инструменты с искусственным интеллектом, сложное трехмерное моделирование, климатические симуляции и цифровые образовательные порталы. Если ученику необходимы технологии из-за особенностей обучения или трудностей, он получает необходимую поддержку.

Такой подход Винчестера появился как раз тогда, когда многие родители, преподаватели и даже политики начинают сомневаться, действительно ли больше технологий означает лучшее обучение. Когда внимание детей страдает из-за отвлечения на интернет, а домашние задания превращаются в поток бесконечных уведомлений, Винчестер задает вопрос: возможно, меньше — это действительно больше?

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Почему в Винчестере сократили использование экранов на уроках

Винчестер был основан в 1382 году и славится своей академической строгостью. Стоун отмечает, что ноутбуки и планшеты слишком соблазнительны. Даже самые прилежные ученики постоянно переключаются между электронной почтой, сообщениями и вкладками — так устроены эти устройства.

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Но дело не только в отвлечении внимания. Технологии приносят и другие проблемы: случайные обновления программного обеспечения, сбои в авторизации или файлы, которые открываются не в той версии. Между тем ручка и бумага не зависают, им не нужна зарядка или поддержка IT-отдела. Поэтому теперь в Винчестере учителя сами решают, улучшает ли гаджет урок. Если очевидной пользы нет — берутся за бумагу.

Как изменились правила в отношении телефонов

Новый подход не ограничивается только дверями класса. Школа ужесточила правила в отношении всех устройств, чтобы ученики не просто меняли один источник отвлечения на другой. Младшие школьники сталкиваются с самыми строгими ограничениями. Первокурсники пользуются ноутбуками только во время уроков и недолго после завтрака, чтобы проверить школьную почту, а домашние задания они почти полностью выполняют на бумаге.

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Что касается телефонов и личных планшетов, то все без исключения ученики Винчестера сдают их на ночь. Для учеников, проживающих в пансионе, такие единые правила помогают выровнять условия. Ни у кого нет социальных сетей под рукой, пока друзья сидят рядом без гаджетов.

Запретили ли технологии полностью?

Вовсе нет. Уинчестер проводит четкую грань между уместным и неуместным использованием экранов. Если цифровой инструмент делает обучение более понятным, например, позволяет ученикам, изучающим математику, создавать интерактивные модели или использовать климатические симуляции на уроках географии, учителя охотно его применяют. Экраны используются для демонстрации произведений искусства, работы с историческими картами, учебными карточками или записи уроков для повторения. Дети с дислексией или дисграфией получают всю необходимую цифровую помощь. Основной принцип использования цифровых технологий в колледже таков: экраны — это средство, а не стандарт по умолчанию.

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Что говорят исследования об экранах и обучении

Дискуссия об использовании экранов в обучении не нова. Масштабное исследование ОЭСР 2015 года выявило интересную закономерность: дети, которые умеренно пользовались технологиями, учились немного лучше. Слишком мало — и они упускали возможности, при этом чрезмерное время перед экраном приводило к более низким оценкам. Следовательно, простое внедрение технологий не всегда дает лучшие результаты.

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Другие исследования, посвящённые чтению и ведению конспектов, указывают на то же самое. Некоторых учеников чтение с бумаги отвлекает меньше. А написание заметок от руки может улучшить понимание материала, поскольку заставляет думать и обрабатывать информацию, а не просто слепо набирать каждое слово.

Однако универсального ответа здесь нет. Некоторые дети прекрасно справляются с планшетами, тогда как для других свет экрана становится препятствием. Задача Винчестера состоит в том, чтобы взвешивать, когда технологии помогают, а когда только мешают.

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Принесли ли изменения какие-то результаты?

В настоящее время в Винчестере отмечают улучшение концентрации внимания учеников, более оживленные дискуссии на уроках и более быстрое выполнение домашних заданий. Оценки по тестам даже немного выросли: в 2026 году 95 % результатов GCSE получили наивысшие баллы против 93 % годом ранее.

Но никто не утверждает, что правила в отношении экранов объясняют абсолютно всё. Результаты тестов зависят от многих факторов: более сильных классов в один год, более сложных экзаменов в другой, разных преподавателей или методик подготовки. Сейчас Винчестер сотрудничает с Оксфордским университетом, чтобы изучить этот вопрос глубже. Их новое исследование изучит, как сокращение количества технологий (или их более продуманный выбор) влияет на мотивацию, уверенность и внимание учащихся.

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