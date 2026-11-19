Министр образования и науки Андрей Бутенко выступает за ограничение пользования социальными сетями детьми и подростками, однако считает, что конкретные правила еще нужно обсудить. В то же время он подчеркивает необходимость цифровизации образования и не поддерживает запрет искусственного интеллекта в учебном процессе. Министр убежден, что школьников и учителей нужно научить правильно и осознанно пользоваться этим инструментом.

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Об этом Бутенко рассказал в интервью "Суспільному". По его словам, Украина должна учитывать международный опыт ограничения соцсетей для детей, но речь идет не о единовременном запрете, а о поиске действенных механизмов защиты от манипуляций и информационных угроз.

Почему министр поддерживает ограничение соцсетей для детей

Бутенко отметил, что вопрос ограничения доступа детей к социальным сетям активно обсуждают в разных странах.

В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила общеевропейский законопроект EU Kids Act, который предусматривает более строгие возрастные ограничения на пользование соцсетями. По словам министра, в Германии уже рассматривают возможность введения еще более строгих правил, чем те, которые предлагают на общеевропейском уровне.

В Украине парламент прорабатывает несколько законодательных инициатив на эту тему, однако Бутенко пока не готов комментировать их конкретные положения.

Он считает, что определенные ограничения необходимы. Речь, в частности, идет об ограничении доступа ко всем социальным сетям до определенного возраста, а для подростков – о введении дополнительных барьеров и ограничений в отношении контента.

"Скорее да, чем нет. Какими должны быть ограничения – нужно обсуждать. Не будет так, что одним утром всем выключат рубильник. Речь не об этом", – пояснил министр.

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Соцсети как инструмент манипуляций и вербовки детей

Одной из причин необходимости таких ограничений Бутенко назвал распространение манипулятивной информации. По его словам, даже взрослые иногда теряют способность отличать фейки от реальности, а быстрое распространение вырванных из контекста фраз может провоцировать общественные конфликты.

В качестве примера министр упомянул беспорядки в Петропавловской Борщаговке, пояснив, что на реакцию людей повлияли информационные вбросы в социальных сетях.

"Это же влияние социальных сетей. Не успели разобраться, отреагировали на вброшенные фразы, вырванные из контекста. А теперь, когда сгенерированные ИИ фото или видео не отличить от реальности, перед обществом стоит множество угроз манипуляций, особенно в условиях информационной войны", – подчеркнул чиновник.

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Отдельную угрозу представляет использование соцсетей для вербовки украинских детей российскими спецслужбами. Бутенко напомнил, что бывают случаи, когда несовершеннолетних через телеграм-каналы привлекают к слежке за военными и передаче информации.

При этом министр подчеркнул, что проблема не сводится только к недосмотру родителей или сложным семейным обстоятельствам. По его словам, подобные случаи происходят и в благополучных семьях, ведь детьми легче манипулировать и влиять на их решения.

"Соответственно, речь идет о защите детей. Не просто об ограничениях. В условиях агрессивной информационной войны, направленной против всего украинского общества, мне кажется, об этом стоит как минимум настойчиво дискутировать", – считает Бутенко.

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Детей нужно учить правильно пользоваться ИИ

В то же время министр не поддерживает запрет искусственного интеллекта в образовании. Он считает, что появление таких технологий коренным образом меняет учебный процесс и заставляет пересматривать как подходы к преподаванию, так и подготовку педагогов.

Бутенко объяснил, что традиционные учебные задания, которые раньше помогали школьникам усваивать знания и развивать навыки, постепенно теряют эффективность. Например, написание рефератов или поиск конкретных исторических дат уже не всегда требуют самостоятельной работы ученика, ведь искусственный интеллект может быстро дать готовый ответ с кратким объяснением.

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Вместо этого, по словам министра, школьников нужно научить работать с искусственным интеллектом, а учителей – правильно ставить задания.

"Например, помнить, что модели ИИ могут ошибаться, иногда могут даже обманывать, и это происходит довольно часто. Нужно научить ссылаться на данные, полученные от систем искусственного интеллекта, отличать, когда перед вами личное мнение, а когда это сгенерированная информация. Ведь это уже вопрос академической добросовестности. Также нужно научить детей правильно формулировать запросы для ИИ", – объяснил министр.

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Сам Бутенко, по его словам, использует ИИ преимущественно для быстрого анализа больших документов, в частности длительных интервью.

Министр подчеркнул, что ИИ уже становится частью повседневной жизни, поэтому задача образования – не ограждать детей от новых технологий, а научить их пользоваться ими.

"Мир изменился, изменились технологии. Искусственный интеллект становится повседневностью, и мы должны учить пользоваться им осознанно и качественно", – подытожил Андрей Бутенко.

Как сообщал OBOZ.UA, министр образования и науки Андрей Бутенко поддержал идею провести Национальную контрольную по математике. С такой инициативой выступила секретарь Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. По словам Бутенко, идея интересная и заслуживает обсуждения.