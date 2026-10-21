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"Олимпиада нужна не ребенку и не учителю, а чиновнику": МОН подверглось критике за очередное "зрелище"

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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"Олимпиада нужна не ребенку и не учителю, а чиновнику": МОН подверглось критике за очередное "зрелище"
Сложность заданий и продолжительность олимпиад в этом году шокировали и школьников, и педагогов. Источник: МОН Украины.

В сети раскритиковали Министерство образования и науки за проведение школьных олимпиад во время воздушных тревог. Так, подобные соревнования не нужны ни детям, ни учителям, а "достижения" нужно демонстрировать чиновникам.

Об этом отметили в Facebook-группе "Права учителей". Там подчеркнули, что чиновники "пресуют" директоров школ, а те, в свою очередь, давят на учителей, чтобы они готовили детей к олимпиадам. К тому же на интеллектуальных соревнованиях все чаще наблюдается списывание.

''Олимпиада нужна не ребенку и не учителю, а чиновнику'': МОН подверглось критике за очередное ''зрелище''

В сети разгорелась дискуссия по поводу олимпиад. Источник: Скриншот

"Одни перед другими хвастаются "победами" на олимпиадах. Но разве это победа? Ребенок пошел (потому что учительница очень просила), взяв с собой еще два старых телефона. Так поступают все. Один сдают, а со второго списывают. Но если своя учительница в жюри, то и так будет "призовое" место. Посмотрите списки "призеров" и сравните со списками членов жюри. Нужна ли ребенку эта олимпиада? Очевидно, нет. Нужна ли учителю? Нет. Очень нужна чиновнику, ведь нужно показать "достижения", – говорится в посте.

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С таким мнением согласились и другие пользователи сети, которые отмечали, что школьники участвуют в олимпиадах только потому, что их просят учителя, однако на самом деле им это не нужно.

''Олимпиада нужна не ребенку и не учителю, а чиновнику'': МОН подверглось критике за очередное ''зрелище''

Зачем проводить олимпиады. Источник: Скриншот

Напомним, накануне в сети разгорелась дискуссия по поводу проведения олимпиад в Киеве во время взрывов. На эту ситуацию обратил внимание учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони), который удивился, зачем проводить интеллектуальные соревнования в такое время. Большинство пользователей сети считают олимпиадное движение неактуальным. Кроме того, сейчас дети много времени учатся в укрытии, и им придется проводить там время еще и в выходной день.

Как известно, Министерство образования и науки официально утвердило порядок проведения Всеукраинских ученических олимпиад в 2026/2027 учебном году. Соревнования направлены на поиск, поддержку и развитие творческого потенциала одаренной молодежи. Организация всех этапов будет проходить с обязательным соблюдением мер безопасности, связанных с правовым режимом военного положения в Украине.

В этом году олимпиады традиционно пройдут в три этапа. Для первых двух предусмотрены соревнования по 24 учебным предметам для учащихся 8–11 классов. Для третьего этапа утвержден перечень из 18 предметов, среди которых традиционные дисциплины, а также английский, немецкий, польский, болгарский, румынский, крымскотатарский языки, иврит и еврейская литература.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по физике.

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Школьная олимпиадаУкраинашкола
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