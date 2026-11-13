Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей
Тыквенные оладьи можно приготовить из простых продуктов, которые обычно есть на кухне. Для теста понадобятся кефир, яйца, мука и свежая тыква, натертая на мелкой терке. Особый аромат выпечке придают апельсиновая цедра и корица. Оладьи получаются нежными внутри, с золотистой корочкой, а сахар в рецепте можно добавлять по желанию.
Идея приготовления нежных тыквенных оладий опубликована на странице известной украинской кулинарки Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 200 г
- тыква – 100 г
- пищевая сода – ½ ч.л.
- соль – щепотка
- апельсиновая цедра – ½ апельсина
- корица – по желанию
- сахар – 1-2 ст.л. по желанию
- масло гхи или кокосовое масло – для жарки.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините яйцо, кефир, соль, апельсиновую цедру и корицу. Если хотите более сладкие оладьи, добавьте сахар и перемешайте.
2. Муку смешайте с пищевой содой. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков.
3. Тыкву очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте в тесто и тщательно перемешайте.
4. Оставьте тесто на 10 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, благодаря чему масса станет более пышной. После отдыха тесто больше не перемешивайте.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла гхи или кокосового масла. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя оладьи.
6. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. По желанию оладьи можно готовить на сухой антипригарной сковороде.
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