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Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
384
Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей
Рецепт нежных тыквенных оладий. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Тыквенные оладьи можно приготовить из простых продуктов, которые обычно есть на кухне. Для теста понадобятся кефир, яйца, мука и свежая тыква, натертая на мелкой терке. Особый аромат выпечке придают апельсиновая цедра и корица. Оладьи получаются нежными внутри, с золотистой корочкой, а сахар в рецепте можно добавлять по желанию.

Идея приготовления нежных тыквенных оладий опубликована на странице известной украинской кулинарки Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram.

Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей

Рецепт тыквенных оладий для детей. Источник: Скриншот поста на странице Лизы Глинской в Instagram

Ингредиенты:

  • кефир – 250 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 200 г
  • тыква – 100 г
  • пищевая сода – ½ ч.л.
  • соль – щепотка
  • апельсиновая цедра – ½ апельсина
  • корица – по желанию
  • сахар – 1-2 ст.л. по желанию
  • масло гхи или кокосовое масло – для жарки.
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Способ приготовления:

Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей

Жарим оладьи. Источник: Скриншот поста на странице Лизы Глинской в Instagram

1. В глубокой миске соедините яйцо, кефир, соль, апельсиновую цедру и корицу. Если хотите более сладкие оладьи, добавьте сахар и перемешайте.

2. Муку смешайте с пищевой содой. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков.

3. Тыкву очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте в тесто и тщательно перемешайте.

4. Оставьте тесто на 10 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, благодаря чему масса станет более пышной. После отдыха тесто больше не перемешивайте.

Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей

Готовые оладьи. Источник: Скриншот поста на странице Лизы Глинской в Instagram

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла гхи или кокосового масла. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя оладьи.

6. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. По желанию оладьи можно готовить на сухой антипригарной сковороде.

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