Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей

Тыквенные оладьи можно приготовить из простых продуктов, которые обычно есть на кухне. Для теста понадобятся кефир, яйца, мука и свежая тыква, натертая на мелкой терке. Особый аромат выпечке придают апельсиновая цедра и корица. Оладьи получаются нежными внутри, с золотистой корочкой, а сахар в рецепте можно добавлять по желанию.

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Идея приготовления нежных тыквенных оладий опубликована на странице известной украинской кулинарки Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 250 г

яйцо – 1 шт.

мука – 200 г

тыква – 100 г

пищевая сода – ½ ч.л.

соль – щепотка

апельсиновая цедра – ½ апельсина

корица – по желанию

сахар – 1-2 ст.л. по желанию

масло гхи или кокосовое масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините яйцо, кефир, соль, апельсиновую цедру и корицу. Если хотите более сладкие оладьи, добавьте сахар и перемешайте.

2. Муку смешайте с пищевой содой. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков.

3. Тыкву очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте в тесто и тщательно перемешайте.

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4. Оставьте тесто на 10 минут. За это время сода вступит в реакцию с кефиром, благодаря чему масса станет более пышной. После отдыха тесто больше не перемешивайте.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла гхи или кокосового масла. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя оладьи.

6. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. По желанию оладьи можно готовить на сухой антипригарной сковороде.

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