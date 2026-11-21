По-украински "падший ангел" можно сказать "грішний ангел" или "грішний янгол". Именно такие соответствия предложил доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев.

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В его ответе приведены обе формы существительного – "ангел" и "янгол". В обоих случаях прилагательное остается одинаковым – "грішний". Совет касается перевода выражения с религиозным смыслом.

Это объяснение Александр Пономарев дал в своем блоге на "BBC Україна", отвечая на вопрос о наиболее точном украинском соответствии церковнославянскому или русскому слову "падший".

Как по-украински "падший ангел"

""Падший", например "падший ангел", – по-украински "грішний ангел" или "грішний янгол"", – объяснил доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев.

Профессор посоветовал авторитетного автора в области церковной терминологии. По его мнению, это Иван Огиенко – митрополит Иларион.

Правильно ли сказать "упалий ангел"

Отдельный вариант – "упалий ангел" – предлагает словарный ресурс "Горох". Так называют мифологического персонажа: ангела, который из-за гордыни или непослушания восстал против Бога и был изгнан с небес.

То есть сатану называют "первым упавшим ангелом" согласно преданиям. Другой пример содержит словосочетание "занепалі ангели" – так говорят о тех, кто в христианском учении стал служителями зла.

OBOZ.UA также предлагает правильный перевод фразы "не было бы счастья, да несчастье помогло".