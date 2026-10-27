"Пальне" и "паливо": чем отличаются слова

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали еще 1400 оккупантов и уничтожитил десятки артсистем: данные ГенштабаИллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзакеСтрана ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работаютУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеХотел "легких" денег: таксист из Джакарты стал пулеметчиком в армии Путина и был ликвидирован на Донбассе. ФотоХотел "легких" денег: таксист из Джакарты стал пулеметчиком в армии Путина и был ликвидирован на Донбассе. ФотоТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробности

"Пальне" и "паливо": чем отличаются слова

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
27
"Пальне" и "паливо": чем отличаются слова
Не все "паливо" - это "пальне", но вот любое "пальне" – это "паливо". Источник: Pexels

Одной из главных тем 2026 года в мире стали цены на "пальне". Или все же на "паливо"? В украинском языке есть два похожих слова, но являются ли они синонимами?

На самом деле существительные "пальне" и "паливо" – так называемые паронимы. Это слова, похожие по звучанию, но имеющие некоторые различия в значении. OBOZ.UA разбирался, в чем заключаются эти различия.

Итак, если полистать словари и справочники, можно заметить, что слово "паливо" имеет несколько более широкое значение и, соответственно, сферу применения. Так называют горючее твердое, жидкое или газообразное вещество, служащее источником тепловой энергии. Буквально все, что можно сжечь. "Паливом" могут быть дрова, бумага, спирт, природный газ, уголь и тому подобное.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,9 т.
Национальный радиодиктант 2026: трансляция онлайн
1,9 т.
Национальный радиодиктант 2026: трансляция онлайн
Елена БылимЕлена Былим
1,5 т.
Кто жена? Головоломка для самых внимательных
1,5 т.
Кто жена? Головоломка для самых внимательных
Наталия СавченкоНаталия Савченко
825
"Эту еду часто переоценивают". Нутрициолог Майя Боровик – о "полезном зефире", мифах о McDonald’s и пяти продуктах, которые всегда нужно иметь дома
825
"Эту еду часто переоценивают". Нутрициолог Майя Боровик – о "полезном зефире", мифах о McDonald’s и пяти продуктах, которые всегда нужно иметь дома

"Пальне" же – это вполне конкретный вид "палива", который используется в работе двигателей внутреннего сгорания. "Пальним" могут быть бензин, дизель, автогаз и тому подобное.

Итак, получается, что все "пальне" является "паливом", поскольку это тоже горючее вещество. Но не всякое "паливо" является "пальним", ведь дровами, углем или старыми газетами автомобиль не заправишь.

Интересно, что и в переносном значении эти слова имеют определенное разграничение. Так, "паливом" для организма иногда называют пищу. Что логично, ведь калории, которые мы получаем из нее, помогают поддерживать тепло тела. А вот "пальним" иногда называют алкогольные напитки.

Ранее OBOZ.UA разбирался, есть ли разница в значении между словами "мешканці" и "жителі" – из-за них поссорились даже профессиональные филологи.

Похожие темы
толкование словукраинский языкавтомобильное топливо
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!