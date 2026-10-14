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Переместите 2 спички: хитрая головоломка

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
icon 9
Переместите 2 спички: хитрая головоломка
Головоломка. Источник: roopvibes.com

Головоломки со спичками — простой, но увлекательный способ проверить логическое мышление, внимательность и пространственное воображение. Для таких задач не требуются сложные математические вычисления или специальные знания. Достаточно внимательно рассмотреть рисунок и найти нестандартное решение. Смотрите изображение ниже.

Предлагаем проверить свою сообразительность с помощью интересной головоломки. На изображении показана геометрическая фигура, сложенная из семи спичек. Ваша задача – переместить только две из них так, чтобы образовались три одинаковых треугольника.

Переместите 2 спички: хитрая головоломка

Головоломка. Источник: roopvibes.com

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На первый взгляд, условие кажется простым. Однако найти правильную комбинацию удается не всем. Важно помнить, что убирать спички или ломать их нельзя. Разрешается только изменить расположение двух спичек.

Попробуйте справиться с задачей за 40 секунд. Внимательно присмотритесь к фигуре и подумайте, какие именно спички нужно переместить, чтобы получились три ровных треугольника.

Ответ на головоломку

Чтобы решить задачу, нужно изменить положение двух спичек, образовав новые стороны геометрических фигур. В результате должна получиться композиция из трёх одинаковых треугольников, имеющих общие точки соединения.

Переместите 2 спички: хитрая головоломка

Правильный ответ. Источник: roopvibes.com

Если вам удалось самостоятельно найти правильное решение, это отличный результат. Если же нет — не расстраивайтесь. Такие упражнения помогают тренировать внимательность, гибкость мышления и умение находить необычные подходы к решению задач.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой трехмерный куб нужно было превратить в три треугольника.

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