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Переместите всего 1 спичку: хитрая головоломка

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
69
Переместите всего 1 спичку: хитрая головоломка
Головоломка. Источник: scientificamerican.com

Головоломки со спичками — отличный способ проверить внимательность, потренировать логическое мышление и ненадолго отвлечься от повседневных дел. Такие задачи заставляют искать нестандартные решения и замечать детали, которые сначала остаются незамеченными. Посмотрите на изображение ниже.

На этот раз предлагаем испытать себя в решении интересной математической загадки, опубликованной журналом Scientific American. Перед вами конструкция из 16 спичек, расположенных в форме квадратов. Ваша задача — переместить только одну спичку так, чтобы в результате образовалось ровно шесть квадратов.

Переместите всего 1 спичку: хитрая головоломка

Головоломка. Источник: scientificamerican.com

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Есть важное условие: каждая спичка должна всей своей длиной входить в состав хотя бы одного квадрата. Убирать спички, ломать их или менять расположение других нельзя.

На первый взгляд задача может показаться сложной, однако у неё есть даже несколько правильных решений. Попробуйте найти хотя бы одно, прежде чем смотреть ответ.

Чем полезны головоломки

Подобные задачи — это не только развлечение, но и возможность потренировать умственные навыки. Чтобы найти правильный ответ, нужно внимательно рассмотреть фигуру, представить возможные изменения и проверить их результат.

Головоломки со спичками помогают тренировать пространственное мышление, концентрацию внимания и умение анализировать несколько вариантов решения. Кроме того, они побуждают отказываться от очевидных предположений и искать необычные подходы.

Правильный ответ

Переместите всего 1 спичку: хитрая головоломка

Головоломка. Источник: scientificamerican.com

В каждом случае образуются четыре маленьких квадрата и два больших, которые частично накладываются друг на друга.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой фигуру-"книжку" нужно было превратить в три треугольника.

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