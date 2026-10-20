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Переместите только одну спичку: головоломка

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
21
Переместите только одну спичку: головоломка
Головоломка. Источник: jpost.com

Головоломки со спичками – простой и в то же время увлекательный способ потренировать логику, внимательность и нестандартное мышление. Для решения таких задач не требуются сложные математические знания, однако иногда даже самый простой пример заставляет хорошенько поразмыслить. Посмотрите на изображение ниже.

Попробуйте исправить математическое равенство, переместив всего одну спичку. На первый взгляд задача может показаться легкой, но правильное решение не всегда удается найти сразу.

Переместите только одну спичку: головоломка

Головоломка. Источник: jpost.com

Перед вами неверное равенство:

2 + 2 + 5 + 6 = 16

Все цифры и математические знаки сложены из спичек. Ваша задача – переместить только одну из них так, чтобы равенство стало верным. Убирать спички или изменять их количество нельзя.

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Чем полезны головоломки со спичками

Подобные задачи не только помогают интересно провести свободное время, но и задействуют сразу несколько умственных навыков. В процессе поиска ответа человек анализирует возможные варианты, проверяет предположения и учится замечать детали.

В частности, головоломки со спичками помогают:

  • Тренировать внимательность. Даже небольшая деталь может оказаться ключом к правильному решению.
  • Развивать логическое мышление. Нужно не просто выполнить вычисления, а понять, как изменить сам пример.
  • Совершенствовать пространственное воображение. Необходимо мысленно перемещать элементы и оценивать результат.
  • Развивать гибкость мышления. Такие упражнения побуждают отказываться от очевидных вариантов и искать альтернативные решения.

Регулярное решение головоломок может стать полезной умственной практикой, хотя само по себе не гарантирует улучшение памяти или предотвращение возрастных когнитивных изменений.

Правильный ответ

Если найти решение не удалось, обратите внимание на вторую двойку в равенстве.

Переместите только одну спичку: головоломка

Шаг 1. Источник: jpost.com

Нужно взять нижнюю левую вертикальную спичку из цифры 2 и переместить ее вправо, превратив двойку в тройку.

В результате получим правильное равенство:

2 + 3 + 5 + 6 = 16

Переместите только одну спичку: головоломка

Правильный ответ. Источник: jpost.com

Итак, для решения головоломки достаточно переместить только одну спичку, не изменяя остальных цифр и математических знаков.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой фигуру-"книжку" нужно было превратить в три треугольника.

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