Передвиньте всего одну спичку: головоломка

Головоломки со спичками уже давно стали классическим способом проверить смекалку и потренировать мозг. Для них не нужны ни современные гаджеты, ни специальное оборудование – только несколько спичек и немного времени. Смотрите на изображение ниже.

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Сегодня OBOZ.UA предлагает вам решить необычный пример: исправить уравнение 3 + 7 = 18, передвинув всего одну спичку. На первый взгляд задача может показаться сложной, однако правильное решение существует. Не спешите подглядывать ответ – попробуйте сначала самостоятельно найти способ сделать уравнение правильным.

Если подобные головоломки часто ставят вас в тупик, это вовсе не означает, что вам не хватает умственных способностей. Возможно, вы просто еще не освоили удобную стратегию их решения. В большинстве задач со спичками помогают три несложных приема.

Анализируйте, как можно изменить цифры. Попробуйте определить, в какие другие числа могут превратиться цифры в примере, если убрать или добавить к ним одну спичку. Например, из 6 можно сделать 0 или 9, из 3 – 5, а из 7 – 1.

Попробуйте определить, в какие другие числа могут превратиться цифры в примере, если убрать или добавить к ним одну спичку. Например, из 6 можно сделать 0 или 9, из 3 – 5, а из 7 – 1. Обращайте внимание на математические знаки. Иногда решение кроется не в самих цифрах: достаточно превратить знак "плюс" в "минус" или, наоборот, изменить вычитание на сложение.

Иногда решение кроется не в самих цифрах: достаточно превратить знак "плюс" в "минус" или, наоборот, изменить вычитание на сложение. Замечайте лишние элементы. Проверьте, нет ли в уравнении цифры или части числа, которую можно использовать в другом месте. Если в одном фрагменте примера спичка кажется лишней, попробуйте перенести ее туда, где ее не хватает, чтобы получить правильный результат.

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Все еще не удалось найти решение? Тогда воспользуйтесь подсказкой: в этой головоломке нужно менять именно цифры, а математические знаки оставить без изменений.

На самом деле ответ довольно прост. Возьмите правую верхнюю вертикальную спичку из цифры 8, расположенной после знака "равно", и переставьте ее к цифре 3. Так тройка превратится в девятку, а восьмерка – в шестерку. В результате получим правильное равенство: 9 + 7 = 16.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 1 + 9 = 1, передвинув одну спичку.