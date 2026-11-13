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Перевод в другую школу или дистанционное обучение: в лицее на Тернопольщине дети учатся в рукавицах, а в классах +7. Что произошло

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
156
Перевод в другую школу или дистанционное обучение: в лицее на Тернопольщине дети учатся в рукавицах, а в классах +7. Что произошло
На Тернопольщине школьники учатся при низкой температуре в классе. Источник: Фото иллюстративное: сгенерировано ИИ

В селе Вистры Тернопольской области ученики филиала Коропецкого лицея имени М. Каганца вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде и рукавицах, а родители дают детям дополнительные обогреватели, чтобы согреться на переменах. В помещениях температура не поднимается выше 7 градусов тепла.

Чтобы дети продолжили учиться, родителям предлагается временно перевести их в другой лицей с организацией подвоза или же перевести на дистанционное обучение до начала зимних каникул. Проблема возникла из-за недостаточного количества выделенного газа для обогрева помещения, сообщает издание "обласТЬ". 

Перевод в другую школу или дистанционное обучение: в лицее на Тернопольщине дети учатся в рукавицах, а в классах +7. Что произошло

На Тернопольщине школьники вынуждены учиться в рукавицах

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Так, площадь здания составляет 1050 квадратных метров, а для его полноценного отопления требуется от 60 до 100 кубометров газа в сутки. Из-за ограниченных лимитов котел включают лишь в отдельные дни, однако даже при таком режиме выделенный объем расходуется чрезвычайно быстро.

В учреждении очно получают образование 35 учеников, еще двое учатся дистанционно. Некоторые родители считают, что таким образом пытаются ускорить закрытие учреждения. 

"Такое впечатление, что таким образом хотят ускорить процесс и уже закрыть филиал", – сказала одна из мам.

Родители также недовольны состоянием помещений, которые им предлагают в качестве альтернативы в лицее, называя их неприспособленными для учебы. Родительский комитет обратился к образовательному омбудсмену для решения ситуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник объяснила, почему некоторые школы Киева не готовы к зиме.

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