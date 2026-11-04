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Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
552
Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками
Ваша задача: одну спичку убрать, а одну – передвинуть. Источник: molbuk.ua

Головоломки со спичками помогают развивать логическое и пространственное мышление, а заодно учат искать нестандартные решения. Попробуйте, например, исправить это уравнение, убрав одну спичку, а вторую – переместив. Смотрите изображение ниже.

Итак, перед вами уравнение 1 + 1 = 6. Даже первокласснику понятно, что оно не сходится. OBOZ.UA предлагает вам за 20 секунд догадаться, как сделать его правильным. Ваша задача – убрать одну спичку, а еще одну переложить на другое место.

Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками

Передвиньте одну спичку, а одну уберите, чтобы это уравнение начало сходиться. Источник: molbuk.ua

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Не спешите подглядывать в правильный ответ. Попробуйте покрутить в голове цифры и знаки, посмотреть на них как на комбинации отдельных спичек, расположение которых можно менять. Подумайте, что и как здесь можно трансформировать.

Если время истекло, а вы еще не готовы дать ответ, вот вам подсказка – изменить нужно одну конкретную цифру, знаки можно не трогать. Итак, дайте себе еще один шанс справиться с этим заданием.

Итак, чтобы правильно решить эту головоломку, нужно превратить шестерку в двойку. Для этого передвигаем верхнюю вертикальную спичку с левой стороны цифры на правую, а в нижней части убираем вертикальную спичку справа. Получаем уравнение 1 + 1 = 2, в котором наконец все сходится.

Проверьте свой IQ: непростая головоломка со спичками

Ответ на головоломку. Источник: molbuk.ua

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 3 + 7 = 18, переместив всего одну спичку.

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