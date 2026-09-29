Чтобы прекрасно провести время с этой головоломкой, нужны лишь коробка обычных спичек и ваше воображение. А она действительно непростая, и решить ее быстро, буквально с первой попытки, смогут только самые умные. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Итак, на картинке, которую сегодня публикует OBOZ.UA, перед вами несколько маленьких треугольников и один большой. Ваша задача – переставить 3 спички так, чтобы получилось 2 больших и 1 маленький треугольник, и при этом не осталось ни одной "лишней" спички, которая торчит без дела.

Времени у вас в избытке, поэтому внимательно подумайте над этой задачей. Обратите внимание: в начале у нас уже есть один большой и два маленьких треугольника. Нам остается создать еще один большой треугольник, переместив 3 спички из одного из имеющихся маленьких треугольников. Это самый удобный и логичный вариант. Пусть это послужит вам подсказкой. Поэтому не заглядывайте в ответ, пока не придумаете вариант решения головоломки.

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А ответ у нас такой: поскольку маленький треугольник слева прикреплен к стороне большого треугольника по центру только вершиной, логичнее всего будет разобрать его, чтобы собрать вторую большую фигуру. Закрываем освободившимися тремя спичками промежуток между большим треугольником и маленьким справа и получаем еще одну большую фигуру, но перевернутую. Головоломка решена!

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Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было переместить две спички, чтобы из пяти квадратов получилось четыре.