"Підперізуватися": что означает украинское слово

Богатство украинского языка поражает своей выразительностью, ведь для каждого повседневного действия у наших предков было точное и меткое слово. Исследование древних глаголов позволяет глубже понять не только лексический состав языка, но и бытовую культуру нашего народа.

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Одному из таких интересных и самобытных слов посвящена справка ниже. OBOZ.UA предлагает подробно разобраться в значении и нюансах употребления глагола "підперізуватися".

Значение слова "підперезуватися"

В повседневной и художественной речи слово "підперізуватися" (несовершенный вид, настоящее время: "підперізуюся", "підперізуєшся") и его форма совершенного вида "підперезатися" (будущее время: "підпережуся", "підпережешся") означают действие, когда человек затягивается или подвязывается по талии ремнем, поясом или веревкой, накладывая их на свою одежду.

Помимо прямого действия лица, этот глагол в форме несовершенного вида может употребляться как пассивный залог к слову "підперізувати" – то есть описывать состояние или традицию ношения одежды.

Пояс в украинской традиционной культуре всегда имел особое, даже сакральное значение. Он был не просто элементом одежды, удерживавшим "свиту" или "кожух", но и указывал на социальный статус человека. У простолюдинов это обычно был узкий кожаный ремешок или прочная веревка, тогда как князья и феодалы "підперізувалися" роскошными кожаными поясами с золотыми или серебряными бляшками.

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Красоту и живость этого слова ярко демонстрируют классики украинской литературы:

"Яків зсунув шапку на потилицю, витер рукавом піт з чола і підперезався тугіше товстою мотузкою". Иван Багряный.

"Він одяг свиту, підперезався поверх тугенько паском". Андрей Головко.

"Гриць одягся і, на ходу підперізуючись, весело побіг з хати". Владимир Винниченко.

"Наум хутко достав нову свиту, новий пояс, одягається, підперізується". Григорий Квитка-Основьяненко.

Употребление таких аутентичных слов обогащает нашу речь и возвращает связь с традиционным украинским бытом.

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