''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Мама школьницы призналась, что вряд ли сможет выбросить тетрадь дочери после окончания учебного года. Причиной стали забавные комментарии учительницы, которая написала: "OH MY GOD! Какие цвета, какая грация!".

Видео дня

Своей историей женщина поделилась в Threads. Она назвала педагога настоящей юмористкой и отметила, что в нашем непростом мире нужны именно такие люди.

Пользователи восхищаются учительницей

В комментариях люди отметили подход педагога и призвали маму ценить такую учительницу.

"Берегите учительницу, она у вас чудо 🥰", – написала одна из пользовательниц.

Еще одна пользовательница поинтересовалась, где работает педагог: "Что это за школа, что это за невероятная учительница?"

РЕКЛАМА

Другая комментаторка обратила внимание на то, как важно поддерживать детскую индивидуальность.

"Класс, поддержать оригинальный подход ребенка, а не ломать его под систему", – отметила она.

Главные истории дня

Не обошлось и без шуток: одна из пользовательниц эмоционально отреагировала на увиденное словами: "🤣🤣🤣 Какие цвета, какая грация))".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о школьнике, который нашел необычный способ выполнить требование учительницы не выходить за поля в тетради. Его находчивость также привлекла внимание пользователей сети.