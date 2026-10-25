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"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
21
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
Иллюстративное изображение. Учительница. Источник: Freepik

Мама школьницы призналась, что вряд ли сможет выбросить тетрадь дочери после окончания учебного года. Причиной стали забавные комментарии учительницы, которая написала: "OH MY GOD! Какие цвета, какая грация!".

Своей историей женщина поделилась в Threads. Она назвала педагога настоящей юмористкой и отметила, что в нашем непростом мире нужны именно такие люди.

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Тетрадь второклассницы из Днепра, которую мама не хочет выбрасывать. Источник: Threads

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Мама рассказала об учительнице дочери. Источник: Threads

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Пользователи восхищаются учительницей

В комментариях люди отметили подход педагога и призвали маму ценить такую учительницу.

"Берегите учительницу, она у вас чудо 🥰", – написала одна из пользовательниц.

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Пользователи советуют беречь такую учительницу. Источник: Скриншот

Еще одна пользовательница поинтересовалась, где работает педагог: "Что это за школа, что это за невероятная учительница?"

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Реакция сети на пост мамы школьницы. Источник: Скриншот

Другая комментаторка обратила внимание на то, как важно поддерживать детскую индивидуальность.

"Класс, поддержать оригинальный подход ребенка, а не ломать его под систему", – отметила она.

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

Пользовательница восхищается подходом учительницы. Источник: Скриншот

Не обошлось и без шуток: одна из пользовательниц эмоционально отреагировала на увиденное словами: "🤣🤣🤣 Какие цвета, какая грация))".

''Поддержала, а не сломала под систему'': то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть

В сети оценили подход педагога к детскому творчеству. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал о школьнике, который нашел необычный способ выполнить требование учительницы не выходить за поля в тетради. Его находчивость также привлекла внимание пользователей сети.

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