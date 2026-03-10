Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Путин начал считать, что он тот, кто может принимать решения, – ЗеленскийПутин начал считать, что он тот, кто может принимать решения, – ЗеленскийУкраинцы платят за "скрытые" киловаттыУкраинцы платят за "скрытые" киловатты: почему счетчик "крутится", хотя техника выключена"Плацдарм россиян под Купянском "прижимается": Трегубов раскрыл подробности"Плацдарм россиян под Купянском "прижимается": Трегубов раскрыл подробностиКартина Ван Гога выставят на аукцион: сколько хотят за "Цветущие каштаны"Картина Ван Гога выставят на аукцион: сколько хотят за "Цветущие каштаны""Кремль проигрывает войну": в ЕС ответили на угрозы России дипломатам в Киеве"Кремль проигрывает войну": в ЕС ответили на угрозы России дипломатам в КиевеАнглия с самой крупной победой в истории обыграла вице-чемпионов мира в Лиге наций. ВидеоАнглия с самой крупной победой в истории обыграла вице-чемпионов мира в Лиге наций. ВидеоОккупанты ударили по машине в Харьковской области: погибла женщина, ранен мужчинаОккупанты ударили по машине в Харьковской области: погибла женщина, ранен мужчинаДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиВ Минобороны Румынии сообщили, сколько мин было обезврежено в Чёрном море с начала войныВ Минобороны Румынии сообщили, сколько мин было обезврежено в Чёрном море с начала войны

Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read3 мин
icon 576
Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026
Определен победитель конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освитория

Победительницей конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2026 стала учительница английского языка из Ирпеня Светлана Меркулова. Среди ее выпускников – ученики, набравшие 200 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), и призеры областных олимпиад. Педагог считает, что даже в убежище можно обсуждать важные вопросы, планировать путешествия и мечтать.

О результатах премии сообщили организаторы Освитория.Медиа. Лучшая учительница 2026 года также обучает коллег методам эмоциональной поддержки детей. Победительница получила 1 миллион гривен вознаграждения.

Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

"Сегодня быть учителем – это не просто качественно преподавать свой предмет. Быть учителем сегодня – это нести свет, когда вокруг полная тьма, это быть тем надежным взрослым, который поможет ребенку почувствовать землю под ногами, вернет веру в собственные силы. И, стоя здесь, я повторю: эта премия – о вас, это победа каждого украинского учителя и учительницы: тех, кто ежедневно заходит в класс, тех, кто проводит уроки онлайн, тех, кто работает в убежищах под звуки сирен и под разрывы снарядов", – сказала Меркулова.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 963
Что увидели первым? Тест раскроет ваши тайны
icon 963
Что увидели первым? Тест раскроет ваши тайны
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 6,4 т.
"Это подстава!" Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется
icon 6,4 т.
"Это подстава!" Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,3 т.
Как по-украински будет "смирительная рубашка": только не говорите "смиренна сорочка"
icon 1,3 т.
Как по-украински будет "смирительная рубашка": только не говорите "смиренна сорочка"
Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Светлана Меркулова стала победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

В детстве Меркулова мечтала стать переводчицей. На третьем курсе университета, во время практики, ее попросили заменить учителя в школе, и вместо сухой теории она устроила ученикам виртуальное путешествие – с меню лондонских кафе, объявлениями в аэропортах и диалогами в метро. После урока один из учеников сказал, что впервые понял: английский – это не только правила, а целый мир. Тогда педагог и выбрала школу.

После 2022 года работа педагога обрела новый смысл. В Ирпене, пережившем оккупацию и обстрелы, английский стал для детей не только школьным предметом, но и способом говорить о будущем. Даже в укрытии ученики просят спланировать с ними первую поездку после победы – и для учительницы это знак того, что школа способна поддерживать надежду. Ее правило урока простое: учитель говорит 20% времени, ученики – 80%.

Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

Педагоги, ставшие победителями в номинациях

"Дошкольное образование" – Вера Бережок, воспитательница ДУЗ №21 в Виннице, она получила 500 000 гривен на воплощение своей образовательной мечты.

"Выбор украинцев" – Давид Кузьмич, учитель технологий и информатики из Борислава во Львовской области. За него проголосовали в приложении "Дія" 1615 украинцев из 6294, принявших участие в опросе. Учитель получил образовательную поездку.

Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Кто принял участие в Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

"Учитель математики" – Юлия Зубарева из Запорожья получила 500 000 гривен.

"Учитель химии" – Елена Трубчанина из Покровска Донецкой области получила полмиллиона гривен.

Сразу три специальные награды в этом году получила учительница украинского языка и литературы из Мариуполя Татьяна Глебова – "Выбор сердцем", "Учитель добродетели" и "Инклюзивность". В марте 2022 года она пешком вышла из осажденного Мариуполя вместе с сыном. Сегодня педагог утром преподает в Запорожском лицее, а после обеда – в Мариупольской школе онлайн. Она получит образовательную поездку в Данию и награду в размере 250 000 гривен.

Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Учителя, победившие на Global Teacher Prize Ukraine 2026. Источник: Освіторія

"Учитель финансового образования" – Сергей Быченко, учитель финансовой грамотности и технологий из Харькова, отправится в образовательное путешествие.

Специальные награды получили Юлия Зубарева, Даниил Дорошенко и Роман Чернов в категории STEM. Каждый из них получит 5 000 долларов на собственное развитие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учителе химии, который стал лучшим в Украине в 2025 году.

Похожие темы
Global Teacher Prize UkraineУкраинаучительСветлана МеркуловаСветлана Меркулова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться