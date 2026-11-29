Пицца на сметанном тесте за 5 минут: быстрый рецепт для детей
Домашнюю пиццу можно приготовить без дрожжей и длительного замешивания теста. Для основы достаточно смешать яйца, сметану, муку и разрыхлитель, а затем вылить смесь на противень. Начинку можно менять в зависимости от предпочтений: например, добавить ветчину, помидоры, оливки и кукурузу. Такая пицца готовится в духовке примерно 20-30 минут и станет вкусным вариантом для детского меню.
Идея приготовления пиццы-пятиминутки, которая точно понравится детям, опубликована на странице haidukova recipes в Intasgram.
Ингредиенты:
- Мука – 4 ст.л. с горкой
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 5 ст.л.
- Разрыхлитель – ⅓ ч.л.
- Соль – по вкусу
- Ветчина – по вкусу
- Помидор – по вкусу
- Оливки – по вкусу
- Консервированная кукуруза – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйца, сметану, муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы получить однородное тесто без комочков.
2. Противень застелите пергаментом и вылейте на него тесто. Распределите смесь ровным слоем, формируя основу для пиццы.
3. Ветчину нарежьте небольшими кусочками, помидор – ломтиками или кубиками, оливки – кружочками.
4. Разложите начинку на тесте. Добавьте кукурузу и посыпьте все сыром, натертым на крупной терке.
5. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 20-30 минут, пока тесто не пропечется, а сыр сверху не зарумянится.
6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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