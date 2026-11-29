Домашнюю пиццу можно приготовить без дрожжей и длительного замешивания теста. Для основы достаточно смешать яйца, сметану, муку и разрыхлитель, а затем вылить смесь на противень. Начинку можно менять в зависимости от предпочтений: например, добавить ветчину, помидоры, оливки и кукурузу. Такая пицца готовится в духовке примерно 20-30 минут и станет вкусным вариантом для детского меню.

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Идея приготовления пиццы-пятиминутки, которая точно понравится детям, опубликована на странице haidukova recipes в Intasgram.

Ингредиенты:

Мука – 4 ст.л. с горкой

Яйца – 2 шт.

Сметана – 5 ст.л.

Разрыхлитель – ⅓ ч.л.

Соль – по вкусу

Ветчина – по вкусу

Помидор – по вкусу

Оливки – по вкусу

Консервированная кукуруза – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, сметану, муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы получить однородное тесто без комочков.

2. Противень застелите пергаментом и вылейте на него тесто. Распределите смесь ровным слоем, формируя основу для пиццы.

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3. Ветчину нарежьте небольшими кусочками, помидор – ломтиками или кубиками, оливки – кружочками.

4. Разложите начинку на тесте. Добавьте кукурузу и посыпьте все сыром, натертым на крупной терке.

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5. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 20-30 минут, пока тесто не пропечется, а сыр сверху не зарумянится.

6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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