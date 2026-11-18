Украинская мама пожаловалась на мастер-классы в частном детском саду Киева и вызвала дискуссию в сети. Она отметила, что пребывание в учреждении стоит 18 тысяч гривен, а также необходимо платить за питание. При этом за мастер-классы нужно доплачивать.

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В посте в Threads украинка с ником Mari Tum указала, что дополнительные занятия проходят два раза в неделю в 17:00, а забрать ребенка в это время не удается. Женщина пыталась разобраться и спросила у пользователей сети, стоит ли платить за такие мастер-классы или придется "травмировать ребенка".

"Частный детский сад. Цена – 18 тысяч в месяц + 250 грн/день ланч+обед. Вводят дополнительную оплату за "мастер-классы" от 200 до 400 грн, 2 раза в неделю. Мастер-классы в 17 часов, поэтому забрать ребенка раньше не получается. Это нормальная практика в частных детских садах – проводить платные занятия посреди дня?" – написала мама ребенка.

Она также отметила, что для занятий не нужны специальные материалы, а дети могут выполнить задание за несколько минут. Несмотря на то что мастер-класс посещать необязательно, дошкольники, которые на них не ходят, остаются в группе и расстраиваются из-за того, что не присутствуют на таких уроках.

"Лист бумаги, на котором за 2 минуты нарисовали половину жука. На прошлом мастер-классе – половина листа бумаги, на котором нитками прошит силуэт кота. Не идешь – сидишь один, играешь. А ребенок потом спрашивает, почему кто-то пошел, а его не пустили… То есть платить или травмировать ребенка?" – поделилась женщина.

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В комментариях пользователи сети удивились, почему в частном детском саду действуют такие правила. В частности, они недоумевали, что за такую сумму образовательные учреждения не предоставляют более широкий спектр услуг по обучению детей, а мастер-классы должны входить в стоимость обучения.

"Были в частных садиках: в Сумах 12 тыс. грн – все включено. В Тернопольской области – 7,5 тыс. грн. Во Львове – 14 тысяч. Извините, 18 тысяч + обеды и еще заплати за какие-то мастер-классы..."

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"В частной школе. Все мастер-классы бесплатные. И материалы недешевые. 17 тыс. + это уже с 2-разовым. Все затейники тоже. Это вымогательство".

"Мое мнение такое: наши частные садики в Украине – это тот уровень, каким должны быть обычные государственные, бесплатные. Грустно, что за хорошее отношение и досуг детей нужно платить бешеные деньги".

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"Извините, но лучше найти другой садик. Что значит, те, кто не идут, играют сами? Дети до 18:00 или до скольких там работает садик должны быть с воспитателем, а не брошенными, как котята".

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"Мы платим в Харькове +/- 17 тыс. грн, и ничего не доплачиваем. Есть какие-то мастер-классы раз в 3-4 месяца, их инициирует руководство, и для нас это бесплатно".

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