Playboy, русский язык и ''неправильное'' имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за ''Радиодиктанта 2026''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойПутин проспал свой "звездный час", но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с КурносовойИллюстрация - дроваСколько стоит куб дров в Украине перед зимой: какие цены установлены в 2026 годуИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака вскоре добьются значительного финансового успеха: они ждали этого целый годРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыНаталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концертыПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во ВладимиреПоражены пять из восьми помещений: раскрыты последствия удара Украины по дата-центру "Яндекса" во Владимире"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видеоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. ФотоКайли Дженнер, которую Forbes назвал самым молодым миллиардером, блеснула на показе Victoria’s Secret бюстом за $50 млн и возмутила сеть. Фото"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева

Playboy, русский язык и "неправильное" имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за "Радиодиктанта 2026"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 294
Playboy, русский язык и "неправильное" имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за "Радиодиктанта 2026"
Даша Астафьева пообещала проверить радиодиктант каждого хейтера, недовольного выбором ее на роль чтеца. Источник: Instagram / @da_astafieva

Украинская волонтер и популяризатор чтения Даша Астафьева ответила на критику со стороны части общества в связи с тем, что именно ей поручили провести Радиодиктант национального единства 2026 года. Среди основных претензий к ней – "неукраинское" имя, съемки для Playboy, то, что раньше она общалась на русском языке, а также карьера певицы и модели.

Свою реакцию Астафьева опубликовала на личных страницах в соцсетях. Она собрала самые типичные упреки и ответила на них с иронией, а местами даже с сарказмом.

В частности, часть комментаторов возмущалась ее именем и считала, что для чтения диктанта оно должно быть более исконно украинским. "Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие чисто украинские слова, как "дзиґа", "громовиця" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?", – написала она. И пошутила, что в следующем году можно пригласить вместо этого Джессику.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,0 т.
"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2-го класса поставила отца школьника в тупик
icon 1,0 т.
"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2-го класса поставила отца школьника в тупик
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,0 т.
Что вы увидели первым? Тест раскроет вашу личность
icon 1,0 т.
Что вы увидели первым? Тест раскроет вашу личность
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 543
Детям нельзя сидеть в классах и коридорах даже во время ливня: как проходят перемены в школах Канады. Видео
icon 543
Детям нельзя сидеть в классах и коридорах даже во время ливня: как проходят перемены в школах Канады. Видео
Playboy, русский язык и ''неправильное'' имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за ''Радиодиктанта 2026''

Пост Даши Астафьевой с ответом хейтерам. Источник: Скриншот

Астафьевой досталось и за прошлое в модельном бизнесе. Некоторые пользователи вспоминали ее съемки для Playboy и других мужских журналов около 20 лет назад. В ответ волонтер пошутила: "Разве женщина с обложки журнала, который одноклассники тайком передавали друг другу на переменах, стоит того, чтобы кого-то "объединить"? Она, наоборот, ассоциируется у всех с уединением!"

Также Астафьеву упрекали в том, что она раньше говорила по-русски, пела в группе и якобы не подходит для такого мероприятия из-за своей публичной деятельности. Некоторые комментаторы критиковали сам формат участия известной личности, считая, что Радиодиктант – слишком серьезное дело для подобного "шоу". "Обиделись, что из диктанта делают шоу, а это не игра, а серьезное дело!" – поиронизировала Астафьева, упомянув также упреки относительно ее возраста, внешности и сотрудничества с учителем украинского языка Артуром Пройдаковым.

Отдельно общественная деятельница отреагировала на возмущение по поводу того, что она озвучивает аудиокниги для платформы UnderBooks. "Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, – это какая-то новая грань абсурда", – отметила она.

Playboy, русский язык и ''неправильное'' имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за ''Радиодиктанта 2026''

Даша Астафьева пригласила всех хейтеров на диктант и пообещала проверить их работы. Источник: Instagram / @da_astafieva

В конце поста Астафьева пригласила и критиков, и всех желающих присоединиться к Радиодиктанту национального единства. Трансляция состоится 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и "Суспильного". "Достаем двойные листы – я буду проверять", – пошутила волонтер.

Как писал OBOZ.UA, 12 октября стало известно, что текст "Радиодиктанта" этого года написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и Даша Астафьева. По словам Астафьевой, она уже видела текст и не уверена, что сможет сдержать слезы, когда будет начитывать его по радио.

Похожие темы
соцсетиРадиодиктант национального единстваДаша АстафьеваДаша Астафьева
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться