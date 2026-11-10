Начинают говорить по-украински даже те, кто раньше на нем не общался: число детей в субботней школе Германии выросло почти втрое

Украинская субботняя школа в немецком городе Киль за два года увеличила число учеников почти втрое – теперь здесь учатся 105 детей в возрасте от трех до 14 лет. О том, как удалось добиться таких результатов и как школа планирует развиваться, рассказала ее директор Евгения Прудникова.

Видео дня

Как педагог пояснила изданию "Трибун", среди учеников есть дети, родившиеся в Германии или переехавшие туда совсем маленькими, поэтому они почти не говорили по-украински. Некоторые преимущественно общаются на немецком, другие – на русском, а украинский лишь слышали дома. "За год ученики, которые сначала не произносили ни слова по-украински, уже могут строить предложения, немного общаться, отвечать на вопросы", – рассказала Прудникова.

Сейчас в школе работают три дошкольные группы и пять классов. Один из них – смешанный: там учатся дети шестого и седьмого классов. Всего преподают 11 педагогов, еще двое-трое присоединяются при необходимости. Занятия проходят каждую субботу с 10:00 до 13:00.

Учебная программа сосредоточена на украинском языке, литературе и украиноведении. В начальных группах дети также осваивают чтение и письмо. От преподавания математики в школе решили отказаться, поскольку ученики изучают этот и другие общеобразовательные предметы в немецких учебных заведениях. "Для нас важно сосредоточиться именно на украинском компоненте – сохранять язык, культуру, литературу и связь детей с Украиной", – пояснила директор.

РЕКЛАМА

Заведение также прошло верификацию как украинская субботняя школа. Благодаря этому результаты обучения по трем предметам могут быть зачтены в украинской школе, если ребенок параллельно зарегистрирован там.

При этом учреждение не получает финансирования ни от Украины, ни от Германии. Его работу обеспечивают родительские взносы – систематической поддержки от государств, фондов или благотворителей у школы нет. Родители платят за обучение, чтобы дети могли изучать украинский язык и культуру, сохранять связь с исторической родиной.

Главные истории дня

Директор признает, что даже небольшие взносы могут быть ощутимыми для семей, в которых учатся двое, трое или четверо детей. Поэтому среди целей школы – снизить финансовую нагрузку на родителей, чтобы оплата не становилась препятствием для посещения занятий.

В ближайшие два-три года учреждение планирует расширяться и открывать не менее одного нового класса ежегодно. В перспективе для старших учеников также хотели бы ввести отдельные занятия по истории и географии Украины.

РЕКЛАМА

Для многих семей субботняя школа – это не просто дополнительные уроки. Одна из мам, чей ребенок посещает дошкольную группу, объяснила, что хочет, чтобы дочь знала о своем происхождении и говорила по-украински, несмотря на то, что в повседневной жизни она находится в немецкоязычной среде. "Это возможность сохранить язык, культуру, память о своих корнях", – поделилась женщина.

По словам Прудниковой, именно такие результаты и отзывы родителей мотивируют продолжать работу. Ведь три часа занятий каждую субботу помогают детям не только изучать украинский, но и постепенно чувствовать себя частью украинского сообщества. "Это возможность для детей слышать украинский язык, научиться общаться на нем, почувствовать связь с Украиной и постепенно сформировать собственную идентичность", – подытожила директор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличается обучение в начальной школе Украины и Германии.