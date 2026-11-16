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"Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!" Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
477
"Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!" Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН
Иллюстративное изображение. Вокруг ЕГКИ разгорелся скандал. Источник: Pexels

Украинские студенты массово начали жаловаться на организацию в этом году единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ), результат которого определяет, получат ли они диплом. В сети стали появляться фотографии заданий, сделанные во время испытания, из-за чего магистранты требуют от Министерства образования и науки провести проверку.

По словам пользователей сети Threads, после сдачи экзаменов в одном из Telegram-каналов появились 11 снимков экрана компьютера, которые одна из студенток сделала в аудитории. Девушка якобы написала, что после отключения электричества ей и другим студентам разрешили достать телефоны, поэтому ответы на задания они начали искать в интернете.

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Студенты обратились в МОН из-за проведения ЕГКЭ. Источник: Скриншот

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В сети предполагают, что вероятных нарушителей можно найти с помощью уникального кода, который виден на снимках заданий.

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Студенты жалуются на проведение ЕГКЭ. Источник: Скриншот

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

В сеть слили задания ЕГКЭ. Источник: Скриншот

Украинцев возмутила подобная ситуация, ведь значительная часть студентов была вынуждена сдавать экзамен в холодных помещениях, во время воздушной тревоги и боялась лишний раз выйти из аудитории или повернуть голову, чтобы результаты не аннулировали. Тогда как другие смогли списывать и пользоваться интернетом на телефонах.

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Студенты массово жалуются на списывание на ЕГКЭ. Источник: Скриншот

"Это какой-то трэш. Пока другие сидели в условиях "вседозволенности" – мы сидели в ледяной аудитории, так сильно замерзли пальцы на ногах и руках, что ни о каких фабулах и думать не хотелось".

"Это не единичный и не новый случай, в прошлом году тоже так было".

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Студенты обратились в МОН из-за проведения ЕГКЭ. Источник: Скриншот

"Полностью поддерживаю! Тут вопрос даже не только в самом факте списывания, но и в равных условиях для всех участников и доверии к результатам экзамена".

"ЕГКЭ проходил в аудиториях в то время, как на соседней улице в Киеве лежал шахед. Максимальная несправедливость в отношении сдачи. Если все списывают, то все, а то над одними придирчиво стоят, нельзя даже голову повернуть, а другие расслабленно закидывают вопросы в ChatGPT. Учеба на протяжении 5.5 лет точно того стоила".

''Пока одни боялись повернуть голову, другие списывали!'' Вокруг ЕГКЭ разгорелся скандал: студенты обратились в МОН

Студенты просят МОН провести проверку. Источник: Скриншот

"У меня соседка по парте точно так же списывала, и все закрывали на это глаза. Готовлю жалобу в МОН".

Согласно расписанию, 12 ноября в Украине провели ЕГКЭ для студентов магистратуры, которые учатся по специальностям "Право" и "Международное право". Экзамен сдают в конце обучения, и он определяет, сможет ли студент претендовать на диплом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подтвердить гранты на образование и когда придет сертификат.

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