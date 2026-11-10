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Нужна рука и 5 пальцев: учительница украинского языка поделилась лайфхаком, как понять односоставные предложения

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
57
Нужна рука и 5 пальцев: учительница украинского языка поделилась лайфхаком, как понять односоставные предложения
Репетитор по украинскому языку объяснила, как с помощью пальцев можно легко запомнить пять видов односоставных предложений. Источник: Unsplash/ИИ/скриншот из видео.

Учительница украинского языка показала простой способ определения видов односоставных предложений без сложных схем и длинных правил. Для этого понадобится только одна рука, а каждый палец поможет вспомнить отдельную грамматическую конструкцию.

Об этом рассказала автор аккаунта "Безправил" (@bez.pravul), которая занимается подготовкой учеников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) по украинскому языку. Соответствующее видео она опубликовала в соцсети TikTok.

В ролике репетитор объяснила, что односоставным называют предложение, в котором грамматическая основа имеет только один главный член – подлежащее или сказуемое. Для объяснения она сосредоточилась на конструкциях, в которых есть только сказуемое, и предложила определять их тип с помощью руки.

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Первый вид – определенно-личные предложения. Чтобы их распознать, нужно попробовать подставить вместо пропущенного подлежащего местоимения "я", "ты", "мы" или "вы". Например, в предложении "Работаешь очень старательно" можно мысленно добавить "ты".

Второй вид – неопределенно-личные предложения. В них можно подставить местоимение "они". Например: "Работают до позднего вечера" – то есть "они работают".

Третий тип – безличные предложения. В таких конструкциях невозможно определить конкретного исполнителя действия или установить лицо, которое его совершает. В качестве примера преподавательница привела предложение "Деревья посажены весной".

Отдельно репетитор объяснила, как распознать обобщенно-личные предложения. Для этого нужно сжать все пять пальцев в кулак, вместо подлежащего в таких конструкциях можно мысленно подставить любое лицо – "я", "ты", "мы", "вы" или "они".

В то же время есть важная подсказка, которая поможет не спутать этот тип с определенно-личными и неопределенно-личными предложениями. По словам автора видео, обобщенно-личные конструкции часто имеют форму пословиц и поговорок и содержат поучительный смысл.

В качестве примера она привела выражение "Почитай отца и мать", пояснив, что его можно адресовать кому угодно, а значит, оно имеет обобщенное значение.

"Такое предложение – это всегда пословица или поговорка. То есть оно должно звучать назидательно", – подчеркнула репетитор.

Таким образом, с помощью простой ассоциации с пятью пальцами можно запомнить основные признаки разных видов односоставных предложений и быстрее ориентироваться в них при выполнении тестовых заданий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в публичном пространстве, повседневном общении и средствах массовой информации до сих пор нередко можно услышать противоречивые выражения вроде "приглашаем всех желающих". Однако современные нормы украинского литературного языка категорически не рекомендуют пользоваться подобными конструкциями.

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