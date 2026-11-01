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Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
297
Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает
Еще не так давно над ливийской столицей, городом Триполи, развевался сплошь зеленый государственный флаг. Источник: MAHMUD TURKIA

Вопросы по географии – любимая тема блогеров, которые проводят опросы людей на улице, проверяя их знания. И недавно в соцсетях завирусился один такой: у флага какой страны меньше всего цветов?

OBOZ.UA сразу внесет важную поправку – этой страны больше не существует. В 2011 году она сменила название и государственный строй. Вообще же речь идет об африканской Ливии в период, когда страна называлась Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Более трех десятилетий она использовала в качестве государственного символа сплошное зеленое полотнище без каких-либо символов или надписей.

Такой флаг ввели 11 ноября 1977 года при правлении Муаммара Каддафи. Зеленый цвет имел символическое значение: его связывали с исламом, революцией и природой. При этом флаг отличался от всех остальных национальных флагов своей абсолютной простотой – на нем не было ни звезд, ни полумесяца, ни герба, ни каких-либо букв или других символов.

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Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает

Противники режима Каддафи сжигают сплошь зеленые флаги Ливийской Джамахирии. Источник: AHMAD AL-RUBAYE

До этого Ливия уже несколько раз меняла государственную символику. После обретения независимости 24 декабря 1951 года Королевство Ливия утвердило флаг с красной, черной и зеленой полосами, белыми полумесяцем и звездой. Три цвета символизировали исторические регионы страны: Киренаику, Феццан и Триполитанию.

В 1969 году, после военного переворота, который привел к власти Каддафи, королевский флаг заменили красно-бело-черным триколором. А с 1972 года, когда Ливия присоединилась к Федерации Арабских Республик вместе с Египтом и Сирией, в центре флага появилось изображение с золотым ястребом Саладина.

Одноцветный зеленый флаг Каддафи ввел единоличным решением. В таком виде он просуществовал до 2011 года. Во время восстания против режима диктатора противники власти снова начали использовать флаг, который существовал во времена королевства и был запрещен после переворота 1969 года.

В августе 2011-го, когда Каддафи был отстранен от власти, этот вариант флага официально восстановили в качестве государственного символа Ливии. Таким он остается и сейчас. А страна теперь называется Государство Ливия.

Итак, зеленый флаг без каких-либо изображений был государственным флагом Ливии с 1977 по 2011 год. Его считают единственным национальным флагом в истории, который состоял только из одного сплошного цвета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где на нашей планете находится Конец света.

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